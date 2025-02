Senza Champions ti vendiamo subito: blitz a Torino | Giuntoli lo deve vendere ai rivali

Non c’è scampo, il DS Giuntoli è costretto a venderlo: cessione forzata senza la partecipazione alla Champions League

Tra il partecipare alla Champions League o non parteciparci c’è un abisso. Gli introiti derivanti dalla competizione più ambita dai club sono così tanti che è impossibile farne a meno, soprattutto per i top club come la Juventus, che hanno spese enormi da sostenere.

Dopo la rivoluzione estiva che con i 180 milioni di euro spesi ha cambiato l’intera rosa e la panchina bianconera con l’addio di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Thiago Motta, è doveroso trovare il modo di guadagnare quanto più possibile.

Ancor di più se fino ad ora la stagione della Vecchia Signora non è stata altro che fallimentare. È uscita ai playoff di Champions League contro il PSV, ha persa la Supercoppa Italiana in semifinale contro il Milan, ed è quarta in campionato a pari punti con la Lazio di Marco Baroni.

Risultati deludenti per quello che si ipotizzava fosse l’inizio di un nuovo ciclo a Settembre, che invece si è rivelato, se tutto va bene, una copia dell’anno precedente. Può al massimo ambire alla top 4 e alla vittoria della Coppa Italia, proprio come la passata stagione, ma con centinaia di milioni di euro spesi in più.

Non sono ammessi passi falsi

Per questo motivo non sono ammessi passi falsi. Il DS Giuntoli ha già in mente di piazzare Andrea Cambiaso e Dusan Vlahovic, oramai entrambi in uscita, ma questo potrebbe non bastare per sistemare i conti e finanziare i prossimi colpi.

Se la Juventus non dovesse chiudere il campionato tra le prime 4 posizioni, sarebbe costretta ad un sacrificio. Non ha un’altra soluzione se non quella di cedere la sua stella nascente, Kenan Yildiz, attualmente il calciatore con il valore di mercato più alto dell’intera rosa.

Il più richiesto

Il classe 2005 è il giocatore bianconero più seguito dai top club, specialmente da quelli di Premier League. Già nella scorsa finestra di calciomercato estivo la società rifiutò circa 60 milioni di euro dal Chelsea, preferendo cedere Matias Soulè e Dean Huijsen, considerati all’epoca esuberi.

Sul turco ci sono anche il Liverpool, il Manchester City ed il Manchester United, squadre dall’alto potenziale economico, dunque quest’anno però sarà difficile trattenerlo. Ancor di più se si dimostrassero pronte ad offrire cifre superiori agli 80 milioni di euro, decisamente difficili da rifiutare. Da considerare che Yildiz ha firmato nel 2022 per la Juventus a parametro zero, il che implica che una sua cessione garantirebbe una plusvalenza pazzesca che sistemerebbe decisamente i bilanci del club.