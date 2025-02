Fuori due mesi, addio Champions e Campionato | Inzaghi perde il suo pupillo: operazione immediata

Bruttissima tegola per Inzaghi e per l’Inter, stagione compromessa: il calciatore nerazzurro fuori per almeno 2 mesi

Arrivano brutte notizie in casa Inter, proprio nel momento clou della stagione. Siamo nella seconda fase dell’anno, praticamente la più importante, perchè è in questa che si vedrà se il tanto lavoro dei mesi precedenti darà o meno i suoi frutti.

Attualmente i nerazzurri di Simone Inzaghi sono in lotta per tutte le competizioni. A parte la Supercoppa Italiana persa in finale contro i rivali di sempre del Milan, sono in lista per vincere qualunque trofeo da qui a fine stagione.

In Coppa Italia sono attualmente ai quarti di finale che disputerranno conro la Lazio di Marco Baroni, mentre in Champions League sono stati sorteggiati con il Feyenoord. Nel caso in cui vincessero contro gli olandesi affronteranno sicuramente una tedesca: la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

In Serie A, nonostante gli scivoloni delle ultime giornate, sono a –2 dalla vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte. Mancano 13 giornate alla fine ed è ancora tutto in discussione, con l’Inter che non intende mollare di un centimetro e provare a vincere il suo 21esimo Scudetto.

Brutta tegola

A complicare fortemente la situazione è l’infortunio che ha rimediato uno dei calciatori chiave della rosa del Biscione. Parliamo di Yann Sommer, che dovrà rinunciare per almeno un mese a scendere in campo per aiutare la sua squadra.

Il comunicato diramato nelle scorse ore preoccupa il club ed i tifosi: “Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”.

Si teme l’intervento

Sulla situazione dello svizzero si è espresso a SportMediaset Matteo Vitali, ortopedico dell’Ospedale San Raffaele di Milano:“Non è così infrequente avere un trauma della mano che può determinare anche una frattura di una delle ossa. Le più frequenti sono quelle delle falangi che spesso sono fratture composte che necessitano di trattamento conservativo di 20-25 giorni con tutore e fisioterapia”.

Non è però escluso il bisogno di un intervento, che verrà smentito o confermato nei giorni successivi dai medici: “Alcuni casi, rari fortunatamente, necessitano interventi chirurgici per ridurre la scomposizione della frattura e lo stop a quel punto può anche essere di oltre 45 giorni prima della ripresa delle normali attività”. L’indisponibilità del classe 1988 apre le porte a Josep Martinez, il quale avrà come vice il 2005 Calligaris e non Di Gennaro a causa dell’intervento chirurgico subito di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.