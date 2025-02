Con Milan ormai ha fallito, Ranieri lo chiama per il 2025 | Azzardo Friedkin, tifosi impazziti

Non una esperienza da ricordare con il Milan, Ranieri lo aspetta alla Roma per il 2025: azzardo da parte dei Friedkin

Una Roma volenterosa e che ha voluto, con la forza e tutta la grinta possibile, conquistare il pass per gli ottavi di finale dell’Europa League. Porto battuto, in maniera netta ed importante: il prossimo step sarà l’Athletic Club.

Tutto merito di una squadra che, fino a pochi mesi fa, aveva il morale decisamente a terra. Anche se il merito più grande è da attribuire a Claudio Ranieri. Uno che la Roma ce l’ha nel cuore, ovunque sia andato. Un amore che, però, terminerà al termine di questa stagione.

Ma solamente come allenatore visto che per il nativo di Testaccio è riservato un posto dietro la scrivania come dirigente. I Friedkin, infatti, vogliono affidarsi a lui per la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

A dire il vero un nome già c’è visto che piace particolarmente allo stesso Ranieri. Si tratta di un ex Milan che, proprio in rossonero, non ha avuto molta fortuna. Alla Roma, però, può ripartire. La proprietà americana è pronta a tentare l’azzardo.

Roma, come nuovo allenatore si punta ad un ex Milan: lo vuole Ranieri

La sua ultima esperienza in Italia è datata nel 2019 quando ha guidato, per la seconda volta nella sua carriera da allenatore, la Fiorentina. Molti anni prima, però, aveva iniziato ed intrapreso questo lavoro proprio alla Roma. Prima con i giovanissimi fino al grande salto in prima squadra, nel 2011, prendendo il posto proprio del dimissionario Ranieri. Stiamo parlando di Vincenzo Montella. Uno che, come calciatore, ha siglato in giallorosso oltre 100 reti.

In quell’anno portò la squadra al sesto posto in classifica e in semifinale di Coppa Italia. Al termine della stagione decise di non rimanere visto che accettò il progetto del Catania. Fiorentina, Sampdoria, Milan, Siviglia, Adana Demirspor e attualmente Turchia i club/nazionali in cui ha allenato. Il suo nome, a dire il vero, iniziava a circolare già alla fine dello scorso anno come possibile sostituto dell’esonerato Juric. Adesso la situazione potrebbe cambiare in vista di questa estate: il suo nome è quello che piace particolarmente ai Friedkin.

Futuro Roma, scelto il post-Ranieri: si tratterebbe di un clamoroso ritorno

Il suo contratto con la Turchia andrà in scadenza nel 2026, ovvero al termine dei prossimi Mondiali. La Federazione turca, in più di una occasione, ha fatto sapere di essere molto soddisfatta del lavoro del nativo di Pomigliano d’Arco.

Stesso discorso vale anche per i tifosi che si sono molto affezionati al tecnico campano. La situazione, però, potrebbe prendere una piega diversa nel caso in cui la Roma, oltre ad offrirgli un importante contratto e progetto, insista per averlo in panchina.