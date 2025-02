Sono stufo del calcio: Luciano Spalletti cambia lavoro | FOTO e annuncio, Nazionale sconvolta

Il commissario tecnico della Nazionale spiazza tutti, molla la guida degli azzurri e si dedica a un’altra attività, ecco la foto che fornisce la prova

Luciano Spalletti è da un anno e mezzo alla guida della Nazionale italiana, un incarico che gli è stato affidato pochi mesi dopo aver vinto il primo Scudetto della sua carriera, sulla panchina del Napoli, e in seguito alle dimissioni esercitate da Roberto Mancini. La scelta è ricaduta su un mister esperto che era reduce da un’impresa sportiva e che si è assunto il compito di approdare in corsa e in un momento delicato.

Poche settimane dopo gli azzurri avrebbero giocato gli ultimi match decisivi per qualificarsi all’Europeo, poi disputato lo scorso giugno da campioni in carica e con un rendimento fallimentare, data l’eliminazione scottante agli ottavi di finale.

Nonostante la brutta figura è stato confermato al timone della Nazionale e ha intrapreso un nuovo ciclo, iniziato con le gare di Nations League di quest’autunno, con prestazioni incoraggianti e diversi esordienti che si sono subito fatti trovare pronti.

Tra poco inizieranno le sfide del girone di qualificazione per un Mondiale a cui l’Italia manca da due edizioni, un obiettivo da non fallire e una competizione da affrontare con la convinzione di potersela giocare alla pari contro qualsiasi avversario.

Spalletti medita di dire basta con il calcio, è pronto a cambiare lavoro

In attesa di questi impegni, il commissario tecnico si è dedicato al mantenimento della sua tenuta, nel borgo di Montaione, in Toscana. Ha ricevuto un cingolato Trekker 4-110M della Landini da utilizzare proprio nella sua proprietà.

Un acquisto molto gradito all’allenatore che ha commentato con le seguenti parole: “Il mio ruolo come commissario tecnico è quello di selezionare il meglio del made in Italy in ambito calcistico, oggi so di averlo fatto anche in ambito di meccanizzazione agricola“.

Una nuova fase della sua vita sta per iniziare

Un passatempo che testimonia il suo amore per la natura e per la terra, a cui è sempre legato. Ha sentito il bisogno di tornare a casa anche quando si è trovato ad allenare all’estero, come in Russia allo Zenit.

Quella con l’Italia potrebbe essere l’ultima parentesi della sua carriera, prima di dedicarsi esclusivamente alla famiglia e ai suoi terreni. La chiamata della Nazionale non poteva essere ignorata ma aveva dichiarato di volersi prendere almeno un anno sabatico dopo la conquista dello Scudetto.