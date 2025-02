Era un pallino di Giuntoli da anni: finalmente ha firmato | Lo ha convinto Kolo Muani

Erano tantissimi anni che Giuntoli lo seguiva e voleva acquistarlo: finalmente si è presentata l’opportunità

La Juventus ed il suo Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli stanno già pensando al calciomercato estivo. È un pò prematuro considerando che siamo solamente a Febbraio e che mancano svariati mesi alla fine della stagione ma i risultati conseguiti fino ad ora constringono la società già ad intervenire.

Grazie alla sconfitta rimediata per 3-1 contro il PSV nei tempi supplementari, ha dovuta dire addio alla Champions League. Una vera e propria disfatta, contro ogni tipo di pronostico, seguendo Milan e Atalanta nell’uscita ai playoff della competizione.

La Supercoppa Italiana già sappiamo com’è andata a finire; sono stati battuti nelle semifinali dai rossoneri nella prima partita di Sérgio Conceição. Nella Coppa Italia sono attualmente ai quarti di finale contro l’Empoli, mentre in campionato è complicato rientrare nei piani alti.

Attualmente i bianconeri di Thiago Motta sono quarti, a pari merito con la Lazio di Marco Baroni. Al terzo posto c’è l’Atalanta di Gasperini e ai due vertici l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte, in lotta per il tricolore.

Rivoluzione fallimentare

Dunque, la rivoluzione attuata in estate si potrebbe definire fallimentare. I circa 180 milioni di euro spesi sul mercato per cambiare da cima a fondo la rosa, il cambio di panchina con Allegri out e Motta in, non sono bastati.

Resta solamente rientrare tra le prime 4 e provare a vincere la Coppa Nazionale. Seppur ci riuscisse sarebbe ugualmente criticata, perchè si tratterebbe degli stessi risultati ottenuti la scorsa stagione ma con centinaia di milioni di euro in meno.

Pronto l’assalto

Tra i profili sul taccuino della Vecchia Signora, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di uno dei compagni degli ex compagni di Kolo Muani del Paris Saint-Germain, che Giuntoli segue da diverso tempo, sin dai tempi del Napoli, con l’obiettivo di volerlo riportare in Serie A.

Parliamo di Gianluigi Donnarumma, ex Milan e portiere della Nazionale Italiana. Il classe 1999 non sta vivendo un periodo di forma ottimale nella capitale francese, complice anche un rapporto oramai incrinato con il suo allenatore, Luis Enrique. Elementi che lo portano ad ipotizzare un addio dalla squadra Campione di Francia in carica, che però sta cercando di trattenerlo. Secondo quanto riportato dall’Èquipe è pronta ad offrirgli un prolungamento di contratto, ma nonostante i tanti incontri non si è ancora arrivato ad un accordo tra le parti. I bianconeri nel frattempo monitorano la situazione, pronti a cogliere l’attimo fuggente per riportare ‘Gigio‘ in Italia.