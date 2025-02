Cambiaso per Theo Hernandez: è successo nella notte | Un’altra operazione alla “Bonucci”

Non c’è più tempo, è ora di cambiare. Scambio clamoroso tra Milan e Juventus: pronto Cambiaso per Theo Hernandez

Dopo la terribile notte di Champions League che ha condannata il Milan ad uscire dalla competizione, è chiaro che in estate ci saranno importanti cambiamenti. Uno su tutti ha un nome e cognome, Theo Hernandez, destinato a lasciare il Diavolo dopo 6 stagioni.

Il francese è stato definito il capro espiatorio del fallimento rossonero. Difficilmente si indirizzano le colpe ad un unico calciatore ma è stato più che evidente che la mancata qualificazione contro il Feyenoord sia sfumata a causa sua.

La seconda squadra più titolata d’Europa, dietro solamente al Real Madrid, era in controllo della gara sin dal calcio d’inizio. Rete nel primo minuto ed una partita intera per segnare, fino al doppio cartellino e la conseguente espulsione ricevuta dal classe 1997, che ha cambiata le sorti del match.

Certo, il calcio è uno sport di squadra, dove si vince e si perde tutti assieme, ma il modo in cui sono arrivate le due sanzioni è inispiegabile. Un qualcosa che va oltre ogni tipo di parere ma che mette tutti d’accordo su un’unica opinione: è arrivata l’ora di separarsi.

Questione di milioni

Tanto nervosismo per un calciatore che è anche in scadenza contrattuale nel 2026. Per rinnovare chiederebbe un aumento dai 4 milioni attualmente percepiti a 7, come il suo compagno di fascia Rafael Leao. Una situazione che difficilmente si verificherà, soprattutto se con questo rendimento.

Per il Diavolo sarebbe una spesa troppo esosa, soprattutto se Hernandez è stata la causa principale del mancato passaggio del turno agli ottavi di finale della competizione. Al Milan è costato una fortuna, ben 11 milioni di euro nel totale. Altri elementi che confermano senza dubbio il suo addio in estate.

Operazione alla Bonucci

È già caccia al suo sostituto, con tutti gli indizzi che portano ad Andrea Cambiaso. Il classe 2000 era già diretto in Inghilterra, al Manchester City, nella sessione di calciomercato invernale ma la trattativa è saltata per il fair play finanziario, dato che i Citizens avevano già investito 200 milioni di euro tra Marmoush, Khusanov, Vitor Reis e Nico Gonzalez.

È oramai destinato a lasciare la Vecchia Signora. Ha avuto una crescita tangibile sotto Massimiliano Allegri ma non con Thiago Motta, non riuscendo a dimostrare appieno le sue qualità tra l’infortunio alla caviglia e qualche errore di troppo. Su di lui adesso c’è il Milan, che ha possibilità di investire grazie alla cessione dell’ex Real Madrid. Un’operazione alla Bonucci, con i tifosi che sperano faccia bene, dato che, a parte Inzaghi, gli ex bianconeri non sono mai riusciti a brillare in maglia rossonera.