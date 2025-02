L’alcol lo ha devastato: buttato fuori dall’Inter di corsa | “Sono quasi morto”

L’ormai ex nerazzurro parla del suo rapporto con l’alcool e di come sia quasi morto per questo.

Doveva essere uno dei giocatori di punta dell’Inter, ma la sua avventura è finita quasi subito e dopo alti e bassi che hanno segnato il suo percorso.

Stiamo parlando di un calciatore che ha dato dato tanto alla sua ex squadra e ha dimostrato più volte di essere determinante. Tuttavia il pericolo è sempre dietro l’angolo e lui ci è caduto dentro.

In una recente intervista ha parlato di quello che è stato il suo nemico più grande nella sua carriera: l’alcol. Una vera dipendenza che lo ha costretto a prendere decisioni sofferte e a fare rinunce importanti.

La storia dell’ex interista

Doveva essere uno dei giocatori di punti dell’Inter di quegli anni, ma l’alcol lo ha portato su una strada diversa. Fredy Guarin, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato alla rivista colombiana Semana la sua storia scandita dalla dipendenza dall’alcol.

“Mi sono lasciato distrarre – ha dichiarato Guarin alla rivista colombiana – mi sono aggrappato all’alcol e ho commesso molti errori”. L’ex calciatore ha parlato anche della sua famiglia e del fatto che, per via di questa dipendenza, ha causato molti dolori anche alla componente più importante della sua vita.

Ad un passo dalla morte

Ma a far venire la pelle d’oca nelle parole di Guarin è quando racconta di essere stato molto vicino al pericolo estremo: “Sono stato vicino alla morte – rivela l’ex nerazzurro a Semana – non avevo limiti e mi lasciavo cadere sempre di più”. Il colombiano rivela che in quei momenti non aveva alcune misura di quelli che erano i rischi delle sue azioni e di aver sofferto molto per questo.

Nonostante i momenti difficili, la sua esperienza all’Inter gli ha regalato qualcosa di fondamentale: gli amici. Guarin ha infatti rivelato che giocatori come Cordoba e Zanetti – oltre a Falcao, James Rodriguez e Cuadrado – gli sono stati vicino nei momenti più bui e lo hanno aiutato più volte a rialzarsi. Il 37enne non ha mai annunciato il suo ritiro, anche se ha smesso di giocare ormai da un po’, ma nell’intervista ha rivelato che il suo sogno sarebbe proprio quello di tornare a giocare da professionista e chiudere la carriera in grande stile.