Il Milan ti odia? Vieni da noi: “Marottata” di febbraio | Servito il Calhanoglu bis

Marotta è pronto ad affondare il colpo e fare lo sgarro ai rivali di sempre: pronto un acquisto alla Calhanoglu

Tra le ragioni della straordinaria ascesa dell’Inter c’è sicuramente Giuseppe Marotta. Il dirigente, adesso Presidente del club nerazzurro, ha rivestito un ruolo fondamentale nella crescita del club, facendolo diventare uno dei migliori al mondo grazie al suo operato.

Era già riconosciuto per essere uno dei più competenti nel suo ruolo nell’intero panorama calcistico mondiale e l’ha confermato al Biscione. Tanti colpi mirati negli anni che hanno aumentato il livello della squadra, fino a farla rientrare nella cerchia di quelle più difficili da affrontare.

Tutto ciò con un budget notevolmente ridotto, complice la situazione finanziaria precaria del club, che però ad oggi è in costante miglioramento anno dopo anno. Attualmente la società ha un passivo di circa 70 milioni di euro, che conta di estinguere nelle prossime due stagioni.

Tra i tanti colpi arrivati alla Pinetina, uno dei più importanti è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è arrivato a parametro zero dal Milan, rivelandosi uno dei migliori acquisti della sua gestione, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato non sarà il solo ad arrivare dalla sponda rossonera di Milano.

Occhi sul rivale

I dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi su un altro dei calciatori chiave del Milan. Si tratta di uno degli atleti più chiacchierati del Diavolo, ampiamente criticato per le sue recenti prestazioni decisamente sotto al suo livello tecnico.

Una situazione che l’ha portato ad avere una netta rottura con la tifoseria e a non essere supportato dai propri compagni e dalla società. La sua avventura è dunque giunta al capolinea, ed è oramai chiaro che in estate lascerà definitivamente i rossoneri.

Avventura finita

Parliamo di Theo Hernandez, arrivato in Italia nel lontano 2019 dal Real Madrid. Nel corso di questi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini al mondo, tranne nelle ultime due stagioni, dove ha chiaramente abbassato i giri del motore.

Oltre a non dimostrare le sue piene qualità, sta palesando un inispiegabile nervosismo che sta danneggiando il club. Poca lucidità e tante disattenzioni che stanno costando caro al Diavolo, sia in Serie A, dove attualmente è settimo, sia in Champions League, dove ha lasciato la squadra in 10 nei playoff contro il Feyenoord ed ha causato l’eliminazione dalla competizione. Le strade tra il classe 1997 ed il Milan sono oramai destinate a separarsi e chissà se l’Inter riuscirà ad acquistarlo, facendo nuovamente uno sgarro ai rivali come successe nel 2021 con Calhanoglu.