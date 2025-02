Ha alzato la Champions col Milan, adesso è in rovina: “Vivo con 700 euro al mese” | Un tesoro andato in fumo

Tutti i guadagni di una vita sperperati: Dal tetto d’Europa con il Milan al vivere qualche centinaia di euro al mese

È incredibile la notizia trapelata negli ultimi giorni dall’ambiente Milan. Un ambiente già chiacchieratissimo di per sè e con tutti i riflettori puntati, soprattutto dopo l’inaspettata eliminazione ai playoff di Champions League contro il Feyenoord.

L’annuncio riguarda un famosissimo calciatore che ha già vinto la coppa più ambita dai club, che adesso vive solamente con qualche centinaia di euro al mese. Un qualcosa di impensabile data la fortuna che ha guadagnato nella sua carriera.

È stato lui stesso a confermare il tutto in una recente intervista, facendo impazzire il web e le più importanti testate giornalistiche. Si credeva vivesse nel lusso più sfrenato ma in realtà non fa altro che vivere una vita normale, come fosse una persona qualunque.

Associare la sua figura ad un conto in banca milionari è dunque impossibile, anche perchè lui stesso non ha mai voluto raggiungere quel tipo di obiettivo. Ha sottolineato che non ha mai cercato il denaro ma solamente di divertirsi, sia in campo che fuori, perchè per lui è questo ad aver sempre avuto priorità.

Leggenda del calcio

Parliamo di un atleta che ha giocato nelle migliori squadre della Serie A, lasciando in ognuna di esse il segno. Una leggenda del calcio, che ha giocato nelle due Nazionali più importanti della storia di questo sport: l’Italia ed il Brasile. Una stranezza al giorno d’oggi, dato che sarebbe impossibile debuttare con due squadre Nazionali differenti in partite ufficiali.

Oltre alle sue illustri qualità, ampiamente dimostrate nel rettangolo verde di gioco, ed esser rispettato da chiunque ed ovunque sia andato, il suo palmarès parla da sè. Ha vinto in carriera ben 4x Scudetto, 1x Coppa dei Campioni ed 1x Coppa del Mondo.

Solamente sano e puro divertimento

Parliamo di Josè Altafini, all’epoca soprannominato ‘Mazola‘ per quel profilo similare al grande capitano Valentino Mazzola. Il classe 1938 vive in un appartamento ad Alessandria e lavora in un outlet della zona, occupandosi principalmente dei campi in erba sintetica.

All’età di quasi 87 anni non intende ancora riposarsi e continua a divertirsi come quando era un adolescente. Oltre a questa ragione lo fa anche perchè non ha diritto alla pensione avendo versato solamente 3 anni di contributi, che per avere richiede l’esercitazione di un riscatto pari a 70 milioni delle vecchie lire. Una situazione che l’ha portato ad accettare un vitalizio sociale di 700 euro al mese, che però a sua detta gli bastano per vivere. L’importante, come da lui detto, è essere in salute e soprattutto avere ai piedi le scarpe che gli mancavano quando era un ragazzino.