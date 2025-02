Giallo “inventato”: l’arbitro la paga cara | Aggredito dal giocatore come Cantona, gli ha rotto un braccio

Un’ammonizione ingiusta ha fatto scatenare un putiferio, l’arbitro è stato aggredito dal giocatore ed è stato costretto a correre al pronto soccorso

Le decisioni dei direttori di gara fanno spesso discutere, con il Var che non ha aiutato nel porre fine a polemiche per certi episodi. La percentuale di errore è stata ridotta ma non azzerata e ci sono società che si sentono particolarmente colpite da alcuni fischi contrari, con una posizione in classifica che risentirebbe anche di questo.

Anche nelle competizioni europee assistiamo con regolarità a episodi controversi, come il rigore assegnato nei minuti di recupero del match d’andata dei playoff di Champions League che ha consentito al Club Brugge di vincere contro l’Atalanta.

Anche nelle serie inferiori le partite sono spesso condizionate da sviste arbitrali, con proteste sia da parte dei tifosi presenti sugli spalti, sia dalle panchine che dai giocatori in campo.

Ogni settimana si registrano situazioni al limite della civiltà, con aggressioni che minano l’incolumità dei fischietti. A inizio dicembre è successo un fatto di tale portata in terza categoria.

Un pugno all’arbitro dopo un cartellino, follia in campo

Siamo in provincia di Perugia e di fronte si sfidavano l’US Corchiano e il Cellere, compagine dei dintorni di Viterbo. Un giocatore dei padroni di casa, Christian De Angelis, ha raggiunto l’arbitro spingendolo e continuando a protestare dopo il gol messo a segno dagli ospiti.

Un comportamento intimidatorio, come scrive il Giudice sportivo, che ha portato alla sua espulsione. Ma in quel momento il compagno di squadra Raffaele De Luca ha perso la calma e ha colpito il direttore di gara con un pugno, facendo volare via il cartellino sventolato pochi secondi prima.

La prognosi di un mese per l’arbitro e una squalifica di cinque anni per il giocatore

A quel punto l’arbitro ha sospeso il match, con i tifosi e il dirigente che hanno inveito contro di lui. Il direttore di gara, recatosi al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, ha riportato un’infrazione del capitello radiale del braccio sinistro, con prognosi di trenta giorni.

De Angelis è stato squalificato per cinque giornate, la società è stata multata e Raffaele De Luca è stato punito con un’esclusione dai terreni di gioco sino al 5 dicembre 2029.