Col Milan aveva lo Scudetto sul petto: scappa dalla Polizia alla frontiera | Inseguimento e arresto

Dall’essere uno degli eroi dello Scudetto del Milan a fuggire dalla polizia: il rossonero adesso è nei guai

È giunta una notizia in casa Milan che non fa altro che destabilizzare maggiormente l’ambiente. L’ennesima batosta, assolutamente non gradita, in un contesto che è già delicatissimo di per sè data la situazione che sta attualmente vivendo il club.

I rossoneri sono costantemente sotto i riflettori, affogati dalla pressione delle esigenti aspettative sul loro conto e dai risultati che non arrivano. Troppi errori gestionali durante il periodo estivo, sia dentro che fuori dal campo, che tutt’ora, dopo più di metà stagione, sta continuando a scontare.

È bastato vedere come il calciomercato estivo sia stato totalmente cestinato. A parte Youssouf Fofana, titolarissimo nella rosa del Diavolo, tutti i nuovi innesti sono stati venduti o relegati in panchina per dar spazio ai nuovi arrivi.

I calciatori arrivati durante la finestra di mercato invernale si sono presentati bene fin dalla prima partita contro la Roma in Coppa Italia. Hanno aggiunto qualità e quantità alla rosa a disposizione di Sèrgio Conceição, risultando decisivi fin da subito.

Stangata inaspettata

Sembrava che il Milan stesse finalmente trovando un’identità di squadra ma ecco la stangata che ha stroncato l’entusiasmo. Il protagonista dell’annuncio è un calciatore presente nella rosa dello Scudetto, fermato dalla Polizia alla frontiera.

Si tratta di Sulley Muntari, centrocampista ghanese che ha vestito la maglia del Diavolo dal 2012 al 2015, che non sta vivendo un buon periodo economico nonostante abbia giocato per anni ad altissimi livelli. Tant’è che, come riportato dal Secolo XIX, è stato bloccato a Chiasso, al confine tra la Svizzera e l’Italia, mentre era a bordo del suo veicolo.

Problemi con la legge

Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti tempestivamente per sequestrare il Suv della Mercedes in cui era seduto. Inizialmente il classe 1984 ha provato a deviare la vicenda ma infine ha ceduto, non riuscendo più a nascondere la verità già conosciuta dalle Forze dell’Ordine.

Ha difatti successivamente confessato il reato: “È vero, sono indietro con le rate. Sto attraversando un momento di grosse difficoltà. Sistemerò tutto al più presto”. A suo carico era già presente una denuncia per appropriazione indebita, partita dall’agenzia genovese a cui non aveva pagato le rate del noleggio della vettura. Il mezzo è stato sequestrato ed è tornato di diritto al mittente, con l’auspicio che Muntari riesca a risollevarsi economicamente e far fronte a questa spesa.