Sta guidando ubriaco: polizia al campo di allenamento | La Juve gli strappa il contratto davanti agli occhi

La polizia è arrivata sul posto, è stato trovato ubriaco alla guida, la condanna è esemplare, la Juventus lo ha messo fuori rosa

La Juventus è consapevole che i propri tesserati abbiano la responsabilità di avere un comportamento retto anche fuori dal terreno di gioco, in quanto eventuali azioni sbagliate potrebbero ledere l’immagine di un club che ha fatto dell’eleganza e della signorilità il suo marchio di fabbrica nel corso della sua storia vincente.

Un giocatore dei bianconeri è stato condannato a sei mesi per guida in stato di ebbrezza dal Tribunale di Torino. Oltre alla pena detentiva con la condizionale, dovrà pagare 2mila euro di multa.

Gli è stata revocata la patente e confiscata la Maserati. I fatti risalgono al 21 luglio 2023, quando è stato coinvolto in un incidente su un raccordo alle porte di Torino.

Sul posto è accorsa la polizia stradale che lo ha sottoposto all’alcol test, rivelando il tasso alcolemico superiore al limite consentito. Il tutto era accaduto di notte, probabilmente quando il centrale stava facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa fuori e adesso è arrivata la sentenza di condanna.

Prima questo episodio e pochi giorni dopo la cessione

Pochi giorni dopo avrebbe lasciato la Juventus. Thiago Motta non lo ha ritenuto idoneo al nuovo corso dei bianconeri, mettendolo fuori rosa, ed è stato poi sostituito negli ultimi giorni della sessione estiva da Pierre Kalulu, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan.

Era ormai uno dei senatori dello spogliatoio, una seconda linea che si era sempre fatta trovare pronta e dava garanzie nel reparto arretrato. Nel triennio targato Max Allegri è stato una pedina molto utile.

Aveva ritrovato fiducia ma questa condanna gli costerà cara

Lui è Daniele Rugani che si è trasferito all’Ajax che è in vetta alla classifica dell’Eredivisie. Allenato da un altro italiano come Francesco Farioli, ha trovato un ambiente in grado di accoglierlo.

Dopo questa sentenza gli scenari sono destinati a cambiare. A 30 anni è arrivato al giro di boa della carriera e questo stop rischia di avere delle ripercussioni anche dal punto di vista professionale.