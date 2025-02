Rimpianto Marotta, beffato dal suo stesso “pupillo” | Scartato a zero, adesso vale una fortuna

Marotta lo ha voluto fortemente all’Inter ma è stato poi ceduto a costo zero, ora si è rilanciato in patria, nuova beffa per il direttore sportivo

I nerazzurri si preparano allo scontro diretto di Napoli, con l’obiettivo di scavalcare i partenopei in vetta alla classifica di Serie A. Compito non riuscito nello scorso weekend, in cui i nerazzurri hanno avuto la ghiotta occasione ma sono stati sconfitti dalla Juventus. Prima la squadra guidata da Simone Inzaghi dovrà battere a San Siro il temibile Genoa, in ripresa e attestatosi lontano dalla zona retrocessione.

Un altro impegno che potrebbe portare via energie fisiche e mentali sarà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, in cui il mister dovrebbe fare ricorso a un ampio turnover per evitare infortuni in vista del big match del Diego Armando Maradona.

Un organico competitivo in ogni reparto, privo di indisponibili di lusso e che si appresta al giro di boa della stagione in buone condizioni. Lo scorso anno i nerazzurri batterono la Juventus proprio a inizio febbraio, dando l’accelerata decisiva che li ha condotti alla conquista della Seconda stella.

Il percorso europeo sarebbe terminato poco dopo, agli ottavi di finale, mentre l’intento della squadra è quello di andare più avanti possibile in Champions League.

Marotta ha puntato su di lui ma la sua parentesi all’Inter è stata molto breve

Non fa più parte della rosa dell’Inter Davy Klaassen che è tornato all’Ajax, club con cui ha disputato ben 14 stagioni. L’olandese non si è mai ambientato in Italia e la sua cessione è stata inevitabile, nonostante Marotta avesse profonda stima del giocatore.

Adesso è uno dei leader dell’Ajax di Francesco Farioli. Capitano e trascinatore della squadra che occupa la testa della classifica dell’Eredivisie, il centrocampista classe 1993 ha tagliato oggi un traguardo importantissimo, quello delle 100 reti con i lancieri.

La cessione è stata inevitabile e ora è leader del suo nuovo club

Nonostante la partenza dei profili più talentuosi, il tecnico azzurro sta riuscendo in un’impresa, con l’Ajax che ha scavalcato il PSV in vetta alla classifica, con due punti di vantaggio e una gara da recuperare che potrebbe rappresentare una mini fuga.

In Europa League è a un passo la qualificazione agli ottavi di finale, con il ritorno dei playoff di giovedì che vedrà i biancorossi sfidare ad Amsterdam l’Union sg, partendo da un 2-0 conquistato in Belgio la scorsa settimana, contro la stessa squadra che aveva bloccato la Roma sul pari nel girone unico.