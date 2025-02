Malore in campo all’improvviso: calcio sotto choc | Era stato convocato in Nazionale, ora è in ospedale

Malore in campo per l'ex Nazionale - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Il mondo del calcio è sotto shock, malore all’improvviso per il calciatore sul terreno di gioco: era un Nazionale

Quelli che si sono verificati sul terreno di gioco sono stati attimi di puro terrore che difficilmente i presenti potranno mai dimenticare. Figuriamoci il protagonista in questione che, all’improvviso, è stato colto da un malore.

Il tutto sotto gli occhi dei suoi compagni di squadra, avversari, arbitro e membri delle due panchine. Inutile ribadire che il gioco è stato immediatamente interrotto.

Subito è scattato il panico ed anche la chiamata all’ambulanza. La stessa che ha portato l’ex Nazionale direttamente in ospedale. Le sue condizioni sono state monitorate dai medici che lo tengono sotto osservazione.

Gli stessi medici che, inoltre, non hanno voluto perdere altro tempo ed hanno deciso di sottoporre la vittima ad un delicato intervento. La notizia positiva è che lo stesso è perfettamente riuscito.

Momenti di panico, l’ex Nazionale colto da malore: vivo per miracolo

Momenti di paura che Francesco Flachi e la sua famiglia non potranno mai dimenticare. L’ex centravanti della Sampdoria e della Nazionale italiana Under 18, poco più di quattro mesi fa è stato vittima di un infarto mentre era in campo come allenatore del Psm Rapallo (squadra militante nel campionato di Promozione ligure). Flachi venne portato immediatamente all’ospedale di Lavagna dove è stato operato con la massima urgenza.

I medici gli hanno applicato uno stent dopo un intervento perfettamente riuscito. Successivamente è stato sottoposto ad una nuova operazione per la pulizia coronarica (anche queste conclusasi nel migliore dei modi). In un primo momento le sue condizioni non lasciavano presagire a nulla di buono. Con un messaggio pubblicato sui social l’ex bomber della ‘Doria’ ha voluto rassicurare e ringraziare i suoi followers che si erano inevitabilmente preoccupati per lui.

L’infarto e l’inevitabile operazione, ora sta bene: “Grazie a tutti”

Questo il messaggio che Flachi pubblicò qualche giorno dopo l’infarto: “Sto bene, tutto procede per il meglio, i controlli per fortuna danno indicazioni confortanti. La prossima settimana conto di tornare alla vita normale e intanto voglio mandare un grande abbraccio a tutti, ringraziando ogni persona per il sostegno che mi ha dato in queste ore“.

Una carriera di allenatore che ha iniziato ad intraprendere proprio ad inizio di questa stagione. Fino a quando, ad ottobre, non viene colto da questo infarto che lo tiene fuori dagli impegni per un bel po’ di tempo. In sua assenza il suo posto è stato preso dal vice. Dopo essersi ripreso l’ex attaccante ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico, ma non come collaborare del club visto che ora ha un ruolo dirigenziale.