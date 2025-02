Lutto gravissimo: società a pezzi | Conceição lo ha perso in un grave incidente stradale

Conceição non poteva credere alla notizia ricevuta, è totalmente a pezzi: un lutto gravissimo, complicatissimo da affrontare

Già dopo la vittoria del Milan per 1-0 contro l’Hellas Verona grazie alla rete di Santiago Gimenez, si era capito che qualcosa non andasse in Sergio Conceição. Il mister ha infatti scelto di non presentarsi nella conferenza stampa post partita, e solamente nelle ultime ore si è capito il perchè.

Gli è arrivata una notizia che l’ha terribilmente scosso. Un annuncio improvviso, che ha pesato così emotivamente su di lui tanto da esser stato notato da Zlatan Ibrahimovic da solo in una stanza dello spogliatoio di San Siro in preda alla commozione.

Ha perso una persona a lui vicinissima. Si tratta di Pinto Da Costa, una delle figure più importanti del calcio portoghese. È stato Presidente del Porto per ben 42 anni, dal 1984 al 2024, vincendo un totale di 68 titoli.

Con lui, i Dragões hanno vissuto un epoca d’oro. Hanno vinto molteplici trofei Nazionali ed internazionali, un qualcosa di impensabile prima del suo arrivo. Un quantitativo di trionfi così alto che lo inserisce di diritto nei Presidenti più decorosi della storia di questo sport.

Anni pieni di successi

Su parte di questi successi ottenuti dagli Azuis e Brancos c’è sicuramente l’impronta di Conceição. Scelto nel 2017 dopo aver guidato il Nantes in Ligue 1, ha vinto ben 11 trofei durante la sua carica, dimostrando di essere uno dei migliori allenatori in circolazione.

Li ha vinti tutti in patria. Ha aggiunto alla bacheca del Porto ben 3x campionati portoghesi, 3x Supercoppa di Portogallo, (è primatista nel torneo insieme a ad Artur Jorge), 4x Coppa di Portogallo (anche in questa competizione è in testa a pari merito con Otto Glória e José Maria Pedrot) e 1x Coppa di Lega portoghese.

Rapporto familiare

Tra i due c’era un rapporto che andava oltre le semplici figure professionali. Secondo quanto riportato dai media portoghesi per Conceição era un secondo padre, dopo aver perso il suo biologico in un incidente stradale. È scomparso all’età di 87 anni, condividendo 7 di questi con lui in Portogallo. Se vogliamo esser precisi in totale sono 10, considerando il suo passato da calciatore che lo ha visto debuttare nella squadra portoghese nel 1996, dopo svariati anni nelle giovanili per poi ritornare alla base nel 2004.

Ed è stato proprio il suo addio dal Porto, con l’ufficialità del cambio di Presidenza e le redini prese da Villas Boas, il motivo principale per cui è andato via. Un legame così forte che se Da Costa fosse rimasto, probabilmente non vedremmo il mister dei rossoneri ad oggi sulla panchina del Diavolo.