E ora come faccio? Ranieri è senza parole | Squalifica UFFICIALE: addio qualificazione

La qualificazione è oramai compromessa, andranno cambiate tutte le strategie: la squalifica è ufficiale, Ranieri incredulo

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Parma, che è costata l’esonero a Fabio Pecchia, la Roma di Claudio Ranieri si prepara per l’Europa League. Si gioca tutto nell’ultima gara dei playoff contro il Porto di Martìn Anselmi, per accedere alle fasi ad eliminazione diretta del torneo.

Sarà fondamentale trionfare nella gara contro i portoghesi, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto economico. Era un aspetto di cui il mister già parlò in una delle ultime conferenze, sottolineando quanto fosse importante per il club ottenere più introiti possibili dalle competizioni disputate.

Facendo un calcolo, sommando il girone unico, i playoff e dagli ottavi in poi fino ad arrivare in fondo, ricaverebbe un totale di 40 milioni di euro. Una cifra importante, che permetterebbe alla società di essere maggiormente protagonista nella prossima finestra di calciomercato estiva.

Non va tralasciato poi che la vittoria della coppa qualificherebbe i giallorossi in Champions League. Se ciò accadesse, comporterebbe alla Roma un netto aumento dei propri guadagni e di entrare definitivamente in una nuova dimensione.

Tutto aperto

La gara di andata è terminata sul punteggio di 1-1, con le reti di Celik e di Moura. Un pareggio che non fa star tranquilla la squadra della Capitale, lasciando il discorso qualificazione aperto, ma che è sicuramente positivo in vista del ritorno che si giocherà allo Stadio Olimpico.

È proprio però in quella partita che Ranieri avrà delle serie difficoltà in merito alla formazione da schierare. Sono arrivate brutte notizie: non avrà tutti i calciatori a disposizione, in particolare due titolarissimi, che non potranno esser presenti nel match di ritorno per squalifica.

Squalifica ufficiale

Lo scacchiere giallorosso scenderà in campo Giovedì 20 febbraio alle 18:45 con una squadra rivoluzionata. Non presenterà nè Bryan Cristante, con Leandro Paredes pronto a prendere le redini della regia, nè Alexis Saelemaekers, più difficile da sostituire per le poche alternative sulla fascia, entrambi per le ammonizioni rimediate all’andata.

Un problema che si potrà ripercuotere anche in caso di successo. La lista dei diffidati si è notevolmente allungata dopo che 8 calciatori sono stati sanzionati al Do Dragão, e le regole UEFA provvedono l’azzeramento dei cartellini solo a partire dai quarti di finale. È dunque una situazione alla quale la Roma dovrà stare estremamente attenta, evitando di perdere elementi chiave per le prossime fasi decisive dell’Europa League.