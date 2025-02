Clamoroso, arriva Harry Kane: lo ha convinto Walker | La maglia numero 9 aspetta solo lui

L’attaccante inglese pronto ad un trasferimento clamoroso? Anche Walker potrebbe giocare un carta importante.

È l’attaccante inglese più prolifico di sempre e continua a segnare gol importanti con la maglia del Bayern Monaco.

Per questo Harry Kane è uno dei centravanti più richiesti dai grandi club europei e tra i migliori in assoluto quando si parla di freddezza sottoporta.

Il 31enne attaccante della squadra tedesca potrebbe però essere nuovamente al centro delle voci di mercato. Per lui si prospettano infatti mesi decisivi perché potrebbe esserci la possibilità di un clamoroso ritorno, anche con l’aiuto di Kyle Walker.

Nuova squadra per Kane?

Dopo due stagioni al Bayern Monaco Harry Kane potrebbe cambiare nuovamente casacca. Sarebbe questa l’ultima clamorosa indiscrezione che proviene dalle voci di corridoio del calciomercato europeo. L’attaccante inglese sta disputando una stagione grandiosa in Bundesliga, con 21 reti messe a segno in 20 partite, oltre a 7 gol in Champions League.

Ma si sa, il primo amore non si dimentica mai e la possibilità di un ritorno al Tottenham è una suggestione che però si sta facendo sempre più largo. “È solo fantamercato” direbbe qualcuno, ma la realtà è più complessa e va visto tutto con uno sguardo più ampio e a 360 gradi. Kane ha infatti lasciato il club inglese per poter vincere una Champions con il Bayern, cosa non ancora successa e che difficilmente accadrà durante questa stagione. Dunque un ritorno a casa non sarebbe un’idea così assurda.

Walker un ottimo sponsor

Certo stiamo parlando di un’ipotesi tutt’altro che concreta, ma le sirene inglesi potrebbero ricominciare a suonare se Kane dovesse rendersi conto che il titolo europeo non arriverà mai anche con la maglia del club tedesco.

Ecco quindi che l’idea di un ritorno al Tottenham, magari per un finale di carriera da favola, potrebbe attirare il centravanti più prolifico della storia della Nazionale inglese. Una soluzione avallata anche da Kyle Walker, amico di Kane e suo ex compagno di squadra proprio negli Spurs. Il nuovo terzino del Milan potrebbe convincere il giocatore a tornare in Inghilterra nei prossimi, magari insieme dopo la scadenza del contratto con il Milan, concludendo la carriera insieme e ritrovando i vecchi tifosi.