Vi siete divertiti? Adesso il mercato è bloccato | ZERO ACQUISTI in estate: comunicazione ufficlale

Calciomercato, pessime notizie per il club: in estate non ci saranno acquisti. Arriva il comunicato ufficiale

Un calciomercato invernale che si è chiuso da poche settimane e che, allo stesso tempo, ha regalato dei colpi importanti. Tra le protagoniste in assoluto spicca, senza ombra di dubbio, il Milan che si è assicurata le prestazioni di calciatori importanti come: Walker, Gimenez, Joao Felix (in foto), Sottil e Bondo.

Così come l’Atalanta che ha acquisto Posch e Maldini Jr (rispettivamente da Bologna e Monza) per continuare a rimanere nelle zone alte della classifica. Importanti cambiamenti arrivano anche dalla Fiorentina di mister Palladino con arrivi di qualità: Fagioli, Zaniolo, Folorunsho, Ndour, Pablo Marì e Valentini (quest’ultimo mandato in prestito al Verona).

Ovviamente ci sono state altre squadre che, di certo, nel mese di gennaio non si sono girati affatto i pollici e si sono date un bel po’ da fare. Per raggiungere, ovviamente, obiettivi diversi e prefissati dalla società.

Nel frattempo, però, c’è anche chi ha “esagerato” ed è pronta a pagarne le conseguenza. In che modo? Con lo stop a tutte le trattative in vista della prossima sessione del calciomercato estivo. In merito a ciò è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Calciomercato, nessuna trattativa in estate: c’è l’annuncio ufficiale

Pochi minuti dopo la straordinaria e convincente vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina, all’Artemio Franchi, un soddisfatto Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti affrontati gli obiettivi che i lanari vogliono raggiungere in questa stagione e, soprattutto, se ci saranno o meno acquisti in vista della prossima estate. Magari proprio come lo hanno fatto in inverno con ben 10 nuovi volti aggiunti in rosa: Ikonè, Diao, Butez, Caqueret, Alli, Valle, Vojvoda, Smolcic, Douvikas ed Azon.

Acquisti che, senza ombra di dubbio, hanno infiammato la piazza che non vede l’ora di conquistare una tranquilla salvezza. Magari, poi, puntare a qualcosa di più importante nella prossima stagione. Fabregas, però, predica calma visto che ha già le idee molto chiare in mente. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni a riguardo: “L’obiettivo è quello di costruire una base di gente giovane che cresca con noi e diventi forte. In estate abbiamo pensato di volere qualche giocatore più esperto anche, ma ora la base si sta formando“.

Nessun acquisto in estate, il tecnico spiazza tutti: “Magari la prossima…”

A meno di clamorosi colpi di scena il Como non dovrebbe effettuare acquisti “pazzi” in estate. Possibile strategia di Fabregas? Non si sa. La cosa certa, però, è che il Como punta a qualcosa di più importante, la prossima stagione, che ottenere solo una salvezza.

In conclusione l’ex centrocampista ha chiuso, l’argomento calciomercato, con queste dichiarazioni che non sono passate inosservate: “Magari la prossima estate dentro un centrale perché ne abbiamo solo tre, qualcosa davanti, ma molto poco“.