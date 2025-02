ULTIM’ORA SINNER: da noi potete doparvi, la Federazione ha dato il permesso ufficiale

Jannik Sinner in conferenza - Foto Ansa - Interdipendenza.net

Svolta inaspettata nel mondo dello sport, arriva dagli Stati Uniti la possibilità di doparsi, Jannik Sinner può essere assolto a sorpresa

Jannik Sinner ha ricevuto negli ultimi giorni la conferma della squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, sostanza al cui era stato trovato positivo nel marzo 2024. La sanzione è il frutto di un accordo trovato con la Wada, di fronte al rischio di stare lontano dal campo per l’intera stagione in corso.

Salterà quattro Masters 1000, due negli Stati Uniti, quelli di Indian Wells e di Miami, e due in Europa, quello di Montecarlo e di Madrid, con il rischio che possa perdere lo scettro di numero 1 del ranking che detiene da un anno.

Lo stop si concluderà il 4 maggio e ciò consentirà a Jannik di potere fare parte del tabellone degli Internazionali BNL d’Italia di Roma, torneo che aveva saltato lo scorso anno a causa di un problema all’anca. Potrà partecipare anche ai prossimi due Grandi Slam, il Roland Garros e Wimbledon.

Una sanzione che interrompe lo stato di forma ottimale avuto nell’ultimo periodo dal campione altoatesino che aveva iniziato nel migliore dei modi il 2025, con il trionfo agli Australian Open di Melbourne.

Dall’America arriva un annuncio sorprendente, coinvolto anche Sinner

Anche il mondo delle Olimpiadi ha visto, nel corso della sua storia, tanti casi di positività. Il più eclatante e recente ha visto protagonista la Russia, che avrebbe praticato un vero e proprio doping di Stato creando una organizzazione interamente votata alla manipolazione dei risultati, con l’esclusione dei suoi atleti dai giochi iridati del 2016, che si sono tenuti a Rio.

Ma, a sorpresa, dagli Stati Uniti, arriva la notizia secondo la quale il figlio di Donald Trump, consigliere del Presidente, vorrebbe promuovere un’edizione particolare dei Giochi Olimpici, dedicata agli atleti dopati.

Un torneo inedito in cui è lecito fare uso di sostanze dopanti

Si chiamerebbero gli Enhanced Games. Non sappiamo nè la data nè il luogo e non si conoscono i papabili atleti in gara ma potrebbe essere invitato anche Jannik Sinner.

Le parole di Trump Jr.: “Per oltre 100 anni le elite a capo dello sport mondiale hanno soffocato l’innovazione, schiacciato la grandezza individuale e rifiutato di permettere agli atleti di spingere i limiti del possibile. Non succederà più. Questa competizione rappresenta il futuro. Vera competizione, vera libertà e veri record da sfondare”.