Lite in diretta da Processo di Biscardi | Figuraccia DAZN: lascia l’intervista imbufalito

Figuraccia da parte di ‘Dazn’, il calciatore non gradisce la domanda e se ne va imbufalito: tutti rimangono spiazzati

Proprio come quelle “liti” amarcord che si verificavano nel mitico processo di Aldo Biscardi. Tempi, almeno quelli, che difficilmente torneranno. Anche se, nell’ultima giornata di campionato, qualcosa del genere si è visto.

Se nello studio del giornalista lo si faceva con il solo obiettivo di “spettacolizzare” il tutto, questa volta è stato superato ogni limite. A commettere la figuraccia ci ha pensato ‘Dazn’.

La nota piattaforma streaming digitale, per vedere le partite di Serie A (e non solo), è finita nuovamente nel mirino delle polemiche. Tutta colpa di una domanda definita “scomoda” e che ha mandato su tutte le furie il calciatore.

Lo stesso che, senza pensarci su neanche due volte, ha ben pensato di lasciare l’intervista. Lasciando giornalisti, cameramen ed anche il pubblico da casa completamente senza parole.

Domanda scomoda, il calciatore lascia l’intervista in diretta: tutti spiazzati

Il suo obiettivo è quello di riscattarsi dopo una prestazione, da matita rossa, contro il Feyenoord nel match di andata dei playoff di Champions League. Mike Maignan è pronto a riprendersi il Milan e, soprattutto, staccare il biglietto per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Obiettivo dimenticare la clamorosa papera che ha consentito ai padroni di casa di conquistare il primo round. Un errore che, allo stesso tempo, ha messo in discussione le sue qualità e, soprattutto, il rinnovo con i rossoneri.

Sabato sera, contro il Verona, non è stato particolarmente impegnato. Anche se alcune sbavature ci sono state eccome. Segno del fatto che il nazionale francese è tutt’altro che tranquillo. Lo ha fatto capire nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di ‘Dazn’ in cui ha voluto fare il punto della situazione sull’attuale momento che sta vivendo. Dopo aver rivelato che vuole continuare a lavorare e di avere molta fiducia in se stesso, non si è fatta attendere la domanda sul rinnovo. La sua “risposta”, però, ha lasciato spiazzati tutti.

Rinnovo? No comment: se ne va e lascia tutti senza parole

Una risposta sul suo rinnovo, a dire il vero, non è mai arrivata. Tanto è vero che l’estremo difensore ha ben pensato di abbandonare la postazione ed anche il giornalista che gli aveva posto la domanda. Una scena che ha fatto, inevitabilmente, il giro del web. Se non si tratta di un campanello d’allarme per i tifosi del ‘Diavolo’ allora poco ci manca. Successivamente è dovuto intervenire il Milan che, attraverso un comunicato, ha spento ogni tipo di polemica. Maignan non ha mai abbandonato l’intervista per non rispondere ad una domanda sul rinnovo, ma per problemi tecnici.

Ovvero? Il collegamento si sarebbe interrotto. Tanto è vero che sia l’atleta, che l’inviato di ‘Dazn’, non hanno sentito la domanda. A prescindere da questo, però, i tifosi del Milan si aspettano novità sul fronte rinnovo. Ovvero quella firma che potrebbe seriamente spegnere tutte le voci di mercato che lo riguardano. Anche perché l’ombra del Bayern Monaco su di lui c’è eccome. Allo stesso tempo, però, la dirigenza gli ha posto una importante offerta: firma fino al 30 giugno 2029 da 5 milioni di euro netti a stagione. Con tanto di bonus.