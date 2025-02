“Giuntoli via dalla Juve, incompetente”: altro buco da 50 milioni | Si è espressa la società

Ancora spese per la Juventus, ma c’è chi inizia a dare dell’incompetente a Giuntoli. In uscita altri 50 milioni.

È durata meno di 24 ore la pace in casa Juventus dopo l’ambitissima vittoria nel derby d’Italia contro L’Inter per 1 a 0.

I bianconeri hanno portato a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione Champions (e chissà non si riveleranno fondamentali per una rincorsa al secondo posto), ma ora devono nuovamente guardare ad aspetti tortuosi.

Dopo una doppia campagna acquisti di primissimo livello, ora Giuntoli dovrà sborsare altri soldi. Una vera mazzata per il bilancio della Juve e per le casse della società. In uscita più di 50 milioni di euro.

Giuntoli spende ancora

I tifosi della Juventus non possono di certo sentirsi delusi – almeno sulla carta – dalla campagna acquisti estiva e quella invernale della società bianconera. Nel giro di pochi mesi sono arrivati giocatori del calibro di Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceicao e a gennaio anche Kolo Muani.

Ma di certo questi giocatori non sono arrivati in regalo e la Juventus dovrà affrontare delle spese importanti anche nel prossimo futuro. Non tutti ricordano infatti che Nico Gonzalez e Di Gregorio sono arrivati in prestito con obbligo di riscatto. Maturate le condizioni necessarie, la Juventus dovrà dunque procedere al riscatto di entrambi, sborsando circa altri 50 milioni di euro. Per il portiere ex Monza, infatti, la Juve dovrà pagare ancora 13,5 milioni di euro in tre rate, oltre a circa 1 milione di oneri accessori e altri 2 in caso di raggiungimento di preziosi obiettivi.

Le polemiche su Giuntoli

La società bianconera dovrà pagare inoltre circa 25 milioni di euro per il riscatto di Nico Gonzalez, in tre esercizi, oltre a 3,1 milioni di euro per oneri accessori. Anche in questo caso potrebbero essere aggiunti ulteriori 5 milioni di euro in caso di obiettivi raggiunti.

Si tratta di cifre importanti, che però hanno fatto storcere il naso a non pochi tifosi. In particolare un utente su X ha scritto “Giuntoli vai via dalla Juve, incompetente“. Una frase dura, che rispecchia l’idea di alcuni tifosi secondo cui il Ds bianconero avrebbe speso troppi soldi per prendere giocatori di non altissimo livello e che hanno reso poco. Ad ogni modo, si potranno trarre le conclusioni solo a fine stagione.