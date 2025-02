Devo spostare l’allenamento del lunedì: c’è un caso alla Pinetina | E’ dipendente dall’alcol

Inzaghi in allenamento - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

L’allenamento del lunedì è stato spostato, ad Appiano Gentile un giocatore è arrivato ubriaco, il mister dell’Inter è su tutte le furie

L’Inter ha subito la seconda sconfitta di fila in Serie A. Dopo la debacle di Firenze, i nerazzurri non hanno raccolto nessun punto nemmeno all’Allianz Stadium nel derby d’Italia. La Juventus è riuscita a strappare il quarto successo consecutivo grazie a una splendida iniziativa di Kolo Muanì che è valsa l’assist decisivo per Francisco Conceicao che ha fatto esplodere i tifosi bianconeri.

Un’altra battuta d’arresto che non complica la lotta Scudetto, visto che il Napoli non sta attraversando il suo momento migliore. Tra due weekend ci sarà lo scontro diretto che potrebbe risultare decisivo, soprattutto dal punto di vista mentale, nel caso di vittoria di una delle due compagini.

Un bilancio, della stagione in corso, comunque positivo, con gli ottavi di finale di Champions League centrati con merito e con una difesa di ferro. L’obiettivo è quello di arrivare il più avanti possibile nella massima competizione europea, con un organico che è in grado di giocarsela contro ogni avversario.

La squadra guidata da Simone Inzaghi si è giocata il trofeo due anni fa, al termine di un cammino inaspettato, e adesso ha maggiore consapevolezza dei propri mezzi e una rosa che sembra pronta a un ulteriore salto di qualità.

Un’Inter che può sognare in grande, l’organico è di alti livelli

Inter che è stata l’ultima squadra italiana a trionfare in Champions, nel 2010. All’epoca a sedersi sulla panchina del club era José Mourinho che si rese protagonista di uno storico Triplete, ciliegina sulla torta della sua carriera da allenatore e della presidenza di Massimo Moratti.

Un gruppo unito e compatto, con spirito di sacrificio e talento che hanno permesso di gestire momenti delicati delle partite e fare male in contropiede. Ma all’interno dello spogliatoio non era tutto rose e fiori come si poteva pensare.

All’allenamento ubriaco, il mister corre ai ripari

A rivelarlo è Ianis Zicu, giocatore dell’Inter dal 2004 al 2007, che a Digi Sport, ha raccontato un retroscena: “Nell’Inter di Mourinho c’era un giocatore che arrivava sempre ubriaco all’allenamento del lunedì“.

Quel giocatore era Maicon: “Un giorno Mourinho decise di chiedere ai calciatori come risolvere la situazione. Si decise di spostare l’allenamento del lunedì dalla mattina al pomeriggio, per permettere a Maicon di arrivare sveglio“.