Sinner è senza parole: “storia d’amore con l’allenatore” | Indagine e squalifica a vita

Jannik Sinner è stato squalificato tre mesi per il caso Clostebol, sostanza al cui era stato trovato positivo nel marzo 2024, frutto di un accordo stipulato con la Wada, di fronte al rischio di stare lontano dal campo per l’intera stagione in corso. Salterà i quattro Masters 1000 e potrà partecipare agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, torneo che aveva saltato lo scorso anno a causa di un problema all’anca.

Uno stop forzato che interrompe lo stato di forma esaltante avuto nell’ultimo periodo dal numero 1 del circuito maschile, in grado di iniziare nel migliore dei modi il 2025, con il trionfo agli Australian Open.

La responsabilità è stata additata allo staff, fatto che ha impedito all’azzurro una squalifica superiore. Resta la necessità di ricevere una sanzione, che pone fine a una vicenda che è durata un anno.

Sinner ha avuto il merito di non lasciarsi condizionare dalle critiche e dagli sviluppi, concentrandosi sul campo e sul suo rendimento che si è mantenuto costante.

Una squalifica che rischia di avere delle ripercussioni sul proseguo della carriera

Stare lontano dal campo per tre mesi potrebbe rappresentare un problema anche a livello fisico, con la necessità di continuare ad allenarsi come se dovesse sfidare i rivali il giorno successivo e farsi trovare pronto una volta terminata la squalifica.

Jannik Sinner si augura che questo stop non possa inficiare sul mantenimento della vetta del ranking, ottenuta esattamente un anno fa e conservata, con un ampio margine e con il trionfo nelle ATP Finals di Torino.

Aveva una relazione con il proprio allenatore, un altro scandalo nel mondo del tennis

Conclusa una polemica, se ne apre subito un’altra, che riguarda Elena Rybakina, numero 5 della classifica mondiale. La Wta ha sospeso a tempo indeterminato l’ex allenatore della campionessa russa, Stefano Vukov, accusandolo di abuso psicologico nei confronti della sua allieva. L’associazione ha confermato la squalifica nonostante l’uomo si sia dichiarato innocente e Rybakina stessa abbia negato qualsiasi maltrattamento.

La coppia ha lavorato insieme per cinque anni, durante i quali Rybakina è salita dal centesimo posto del ranking fino al trono di Wimbledon nel 2022. Un altro retroscena è emerso e riguarda la presunta relazione sentimentale tra i due, che avrebbero condiviso la stessa stanza durante gli Australian Open.