Prova tv e squalifica UFFICIALE: salta il big match Scudetto | Tre giornate out

Prova tv e squalifica ufficiale per il calciatore, non ci sarà nel big match valido per lo scudetto: tre giornate per lui

Il prossimo big match, dal sapore importante per l’assegnazione dello scudetto, potrebbe perdere uno dei protagonisti principali della nostra Serie A. L’annuncio, delle ultime ore, ha fatto inevitabilmente molto rumore.

Il Giudice Sportivo, in questa occasione, ha utilizzato una mano pesantissima: ben tre le giornate di squalifica che sono state assegnate al calciatore. Una perdita non da poco per il mister e, di conseguenza, per i tifosi.

Nel frattempo, però, a far discutere è anche un tweet che è stato pubblicato in rete dal noto giornalista. Lo stesso che, oltre a non passare inosservato, sta facendo il giro della rete.

Tanto da creare polemiche non di poco conto tra le due tifoserie. In ogni caso il calciatore rimarrà fuori per ben tre giornate. Le stesse che pesano tantissimo, soprattutto a pochi turni dal termine.

Niente match scudetto, il giornalista non ci sta: il tweet crea polemiche

Il match di domenica sera tra Juventus ed Inter è stato vinto dai padroni di casa. Anche se non sono mancate le polemiche. Soprattutto per alcuni gesti da parte di determinati calciatori. Come quello di un nervosissimo Lautaro Martinez che, oltre a non trovare la via della rete, sarebbe stato beccato dalle telecamere che lo avrebbero ripreso mentre pronunciava una frase blasfema. Un episodio (non proprio simile) che ha fatto pensare molto ad Umberto Chiariello, giornalista campano di “Canale 21” (quella tanto cara a Criscitiello).

Lo ha fatto con un tweet in cui ‘Sky’ trovò, nell’intervallo di Roma-Napoli del 2011, le immagini dello sputo di Ezequiel Lavezzi ad Aleandro Rosi. Le stesse che vennero utilizzate come prova televisiva. Il Giudice Sportivo punì “El Pocho” per tre giornate. Una assenza pesante per l’allora mister Mazzarri che non potette utilizzarlo nella sfida scudetto di Milano, contro il Milan (match vinto dai rossoneri 3-0), a pochi giorni dalla sfida contro il Villarreal. Successivamente Chiariello ha fatto proprio riferimento al connazionale di Lavezzi.

“Ci sarà la prova televisiva o la faranno franca?”, polemiche sull’ultimo tweet

Questa è una parte del tweet pubblicata dal giornalista campano: “Il Napoli si apprestava a giocare la sfida scudetto a Milano col Milan passando per la sfida di coppa col Villareal. A Sky trovarono nell’intervallo di Roma-Napoli le immagini dello sputo di Lavezzi a Alejandro Rosi e furono usate come prova televisiva. La sfida scudetto fu orfana del nostro miglior giocatore squalificato per ben 3 turni e la perdemmo. Nessuno protestò“.

Poi ha concluso dicendo: “Adesso Lautaro bestemmia in diretta tv REITERATAMENTE: ci sarà la prova televisiva o l’ Inter la farà ancora franca? Vorrei ricordare che l’espressione blasfema viene punita con la sanzione MINIMA della squalifica di una giornata. E per reiterate bestemmie, nel caso di specie? Attendiamo fiduciosi che giustizia sia fatta. Noi abbiamo già dato con Lavezzi. Attendiamo altrettanta severa applicazione del codice di giustizia sportiva anche in questo caso“. Inutile ribadire che le polemiche sono state aperte.