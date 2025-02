“In Italia solo il Milan”: tradimento Roma | Tifosi infuriati, ma la scelta è stata fatta

In Italia solo il Milan per Carlo Ancelotti - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

“In Italia solo il Milan”, tradimento non da poco per i tifosi: la scelta, a quanto pare, è stata già fatta

A prescindere da come andrà a finire questa stagione sportiva, bisognerà valutare attentamente il futuro di Carlo Ancelotti. Il tecnico romagnolo, infatti, sembra essere molto vicino a lasciare la panchina del Real Madrid al termine della stagione.

Da precisare che di ufficiale non c’è assolutamente nulla, anche se fonti e media sportivi spagnoli ne stanno parlando anche con una certa insistenza. Soprattutto perché, in patria, sono convinti che al suo posto è pronto a ritornare Xabi Alonso.

L’attuale manager del Bayer Leverkusen è stato un punto di riferimento del centrocampo dei ‘Blancos’ ed ora può seriamente ritornare, ma in un’altra veste. A questo punto il contratto di Ancelotti, in scadenza il 30 giugno 2026, rischia seriamente di non essere rispettato.

Nel frattempo, però, arrivano importanti aggiornamenti in merito al futuro proprio di Ancelotti. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato uno che lo conosce da tempo e che proprio negli ultimi giorni ci avrebbe parlato.

Ancelotti, clamorosa indiscrezione sul futuro: l’annuncio

Nel corso di una intervista rilasciata al podcast “Cronache di Spogliatoio” di Ferdinando Siani, il noto tifoso e giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha affrontato l’argomento relativo al futuro di Carlo Ancelotti. Quest’ultimo, secondo quanto riportato, non vorrebbe più allenare nessun club italiano. Ed al Milan dove ha stretto un rapporto particolare con società e tifosi? Anche su questo ci sono delle novità molto importanti.

Queste sono alcune delle sue considerazioni a riguardo: “In Italia ha allenato il Milan. Difficilmente lo vedremo in Italia. Nemmeno al Milan ritornerebbe ad allenare. Ne ho parlato con lui. Da quello che ho capito“. Dopo il Real Madrid, quindi, difficilmente rivedremo Ancelotti tornare a lavoro su una panchina italiana.

Ancelotti, il futuro sembra scritto

Difficile a questo punto, se non impossibile, che possa prendere in considerazione la pista che lo porterebbe alla Roma. I giallorossi, che si separeranno da Claudio Ranieri (per lui pronto un posto in dirigenza) sono alla ricerca del prossimo allenatore.

Un dispiacere, non da poco, per i sostenitori giallorossi che vedono allontanarsi, sempre di più, l’ipotesi di poter riabbracciare Ancelotti. Questa volta, però, come allenatore visto che come calciatore è stato un punto di riferimento, negli anni ’80, per i “lupacchiotti”.