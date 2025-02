Derby d’Italia? Vi massacriamo sul mercato: Marotta batte Giuntoli | Colpo dal Real Madrid

Calciomercato Inter, il presidente Marotta anticipa la concorrenza e batte Giuntoli: pronto il colpo dal Real Madrid

Il Derby d’Italia se lo è aggiudicato, sul campo, la Juventus con un prezioso gol di Conceicao che ha fatto esultare i tifosi bianconeri ed anche quelli del Napoli (allungano a +2 in classifica).

In termini di calciomercato, però, è l’Inter pronta ad avere la meglio sui rivali storici bianconeri. Non un colpo qualunque visto che Marotta è pronto a bussare alla porta del Real Madrid.

Niente da fare per Giuntoli. Ovviamente a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto. D’altronde l’Inter sta monitorando la situazione del calciatore già da diverso tempo. Ed, allo stesso tempo, vuole tentare l’assalto finale in estate.

I numeri e le prestazioni del calciatore parlano chiaro: in questa stagione, oltre a dimostrare di essere all’altezza della situazione, sta sbalordendo tutti. Anche lo stesso Carlo Ancelotti.

Calciomercato, l’Inter “batte” la Juventus: che colpo dal Real Madrid

Al suo primo anno in Serie A si può tranquillamente dire che si è ambientato alla grande. A parlare per lui sono i 6 gol, i 4 assist e le prestazioni da urlo che sta fornendo con la maglia del Como. Ovviamente stiamo parlando di Nico Paz che, oltre a conquistare i tifosi lanari (ed anche i fantallenatori), ha conquistato la fiducia del ct Scaloni che non può fare a meno di convocarlo per l’Argentina. Il classe 2004, quindi, sta sorprendendo tutti. Un suo gol ha permesso di chiudere i giochi alla sua squadra nella vittoriosa trasferta di Firenze.

Tre punti pesantissimi che si vanno ad aggiungere in classifica per conquistare una tranquilla salvezza (vero obiettivo stagionale). Al termine del campionato, però, si farà il punto della situazione visto che avrà quasi certamente mercato. In particolar modo dall’Inter che ha mostrato un concreto interesse per il prodotto delle giovanili del Real Madrid. Marotta, però, deve fare i conti con i ‘Blancos’ di Perez che vogliono riportarlo a casa visto che hanno un diritto di “Recompra” nella clausola.

L’Inter alla finestra, ma il club avvisa tutti: servono 50 milioni di euro

Il suo contratto con i lombardi andrà in scadenza il 30 giugno 2028. Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Marca” si tratta solamente di una ipotesi che, però, con il passare dei mesi può trasformarsi in un qualcosa di più.

Anche il Milan e la stessa Juventus seguono il calciatore, ma tra le italiane “favorite” ci sono leggermente proprio i campioni d’Italia. Il Como, però, ha avvisato tutti: per avere il suo cartellino bisogna sborsare “almeno” 50 milioni di euro. Altrimenti non se ne farà niente.