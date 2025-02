Tragedia in Campionato: colpo durissimo alla testa | Si accascia a terra senza vita

Uno scontro che si è rivelato fatale e che ha portato i medici a dichiarare la morte celebrale del calciatore dopo il durissimo colpo alla testa.

Può una partita di calcio – senza nulla in palio e condita da pochissime attese – trasformarsi in un vero e proprio incubo per una famiglia? Purtroppo la risposta a questa domanda è: sì.

Lo sa bene la famiglia di un giovane calciatore di origini cinesi che stava giocando una partita di calcio con la sua squadra. È bastato uno scontro di gioco e un colpo involontario, ma pesantissimo, per cambiare per sempre la vita di quella famiglia.

A soli 18 anni giocare una partita di pallone dovrebbe essere un momento di spensieratezza, di divertimento e anche di crescita. Ma per il giovane ragazzo non è stato così. Una giornata di divertimento si è trasformata in una tragedia a causa di un violento incidente, rivelatosi poi fatale.

Dichiarata la morte cerebrale

Non è ma facile scrivere di un giocatore che si trova ad un passo dal perdere la propria vita, solo perché stava facendo quello che ama di più al mondo. A maggior ragione quando si tratta di un ragazzo così giovane. Guo Jiaxuan è infatti un calciatore di 18 anni che giocava nel Beijing Guoan ed era impegnato in una partita amichevole contro l’RC Alcobendas, in Spagna.

Ma proprio durante questa partita – in cui non vi era praticamente nulla in palio – è arrivato uno scontro di gioco durissimo. Durante un contrasto di gioco, Jiaxuan ha subito una violentissima ginocchiata alla tempia. Dopo lo scontro, il 18enne si è accasciato al suolo e non si è mai più rialzato.

Clinicamente morto

Purtroppo le condizioni del giocatore sono apparse subito molto gravi e nonostante la corsa in ospedale per il giocatore non c’è stato molto da fare. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, i medici avrebbero dichiarato che per il giovane calciatore 18enne ci sarebbero “pochissime speranze di sopravvivenza“. Anche il fratello del giocatore cinese, Xiaohobgshu, non ha concesso molto spazio alle speranze di un recupero. Sui social il ragazzo ha scritto un post dicendo che suo fratello è “clinicamente morto per via della mancanza di ossigeno al cervello”.

Nonostante i suoi 18 anni, Guo Jiaxuan aveva avuto la possibilità da giovanissimo di allenarsi con il Bayern Monaco ed era riuscito ad ottenere la prestigiosa convocazione nelle giovanili della Nazionale cinese. Esperienza positive e di grande prestigio che lo avrebbero portato sicuramente ad avere una carriera di grandi soddisfazioni, la quale si è dovuta però scontrare con le causalità della vita e i suoi aspetti più macabri. La famiglia del giocatore ha fatto sapere che il 18enne verrà trasferito in Cina a breve e che lì riceverà tutte le attenzioni e le cure sanitarie possibili.