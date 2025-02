Succede di tutto in Champions League: pugno in faccia all’arbitro | Cade a terra e perde i sensi: VIDEO

Clamoroso quanto accaduto in Champions League, pugno in piena faccia all’arbitro: cade a terra e perde i sensi VIDEO

La prima settimana di playoff di Champions League si è conclusa. Ma non sono assolutamente mancate le polemiche. In Italia, d’altronde, c’è il VAR che mantiene “impegnati” i tifosi che non le mandano a dire all’operato dei direttori di gara.

Non va meglio, invece, proprio nella massima competizione europea dove gli arbitri internazionali (giudicati addirittura come i migliori al mondo) inceppano in degli errori a dir poco assurdi.

Basti chiedere al manager dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, per il rigore concesso al Bruges nei secondi finali della sfida di andata che era tutt’altro che netto.

Le polemiche, d’altronde, non finiscono affatto qui. Soprattutto per l’ultimo brutale e terribile episodio che ha visto come vittima un arbitro. Lo stesso che è stato malmenato in campo con un pugno dritto in faccia.

Pugno in faccia all’arbitro, cade a terra e perde i sensi: panico in campo

Come riportato in precedenza è tantissima la rabbia da parte dell’Atalanta per il rigore beffa che ha sancito il primo round al Bruges. L’arbitro in questione era Umut Meler che non ha visto nemmeno l’azione al VAR. Il fischietto turco, però, non tanto tempo fa si rese vittima di un bruttissimo episodio di aggressione. Poco più di un anno fa, allo scandalo che fermò il campionato turco per qualche giornata, l’arbitro fu aggredito con calci e pugni dal presidente dell’Ankaragücü.

Il tutto avvenne alla fine del match. Un filmato che, nel giro di pochissimo tempo, aveva fatto il giro della rete. Un episodio di violenza a dir poco inaudito. L’arbitro stava conversando normalmente con i calciatori fino a quando non è arrivato un pugno dritto in faccia da parte del numero uno del club turco. Finita qui? Niente affatto visto che venne preso anche a calci mentre era disteso per terra. Con tanto di ferite e ricovero in ospedale per qualche giorno.

Halil Umut Meler, o árbitro que deu esse ABSURDO pênalti para o Brugge contra a Atalanta é o mesmo que levou um soco do presidente do Ankaragucu, da Turquia. Apenas isso.pic.twitter.com/Ps7dww2UdE — Atalanta Brasil (@atalantabrasil) February 12, 2025

Pugni e calci in faccia, terribile episodio in campo: torneo sospeso

Un episodio che sconvolse non solo il calcio turco, ma quello mondiale. La Federazione decise di fermare il campionato per qualche giornata. Poi le partite ripresero, così come le lamentele e le polemiche nei confronti degli arbitri.

Meler, nel 2022, è diventato anche membro dell’UEFA Élite. Ovvero uno dei pochi arbitri che possono permettersi il lusso di arbitrare in Champions League dai quarti di finale in poi. L’Atalanta non si ritiene particolarmente fortunata…