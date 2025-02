Regalone ad Inzaghi, Marotta non bada a spese: colpo UFFICIALE, giocherà il Mondiale per Club

Calciomercato Inter, che regalo per mister Inzaghi: il presidente Marotta non bada a spese, colpo per il Mondiale per Club

Un colpo a dir poco inaspettato quello che fa sorridere i campioni d’Italia. In particolar modo il tecnico Simone Inzaghi che non si aspettava affatto un nuovo arrivo. Soprattutto dopo che il calciomercato invernale è chiuso ufficialmente da qualche giorno.

Una di quelle occasioni che non potevano essere assolutamente sottovalutate e prese al volo. Proprio come ha fatto il presidentissimo Beppe Marotta che ha chiuso la trattativa nel più breve tempo possibile.

Tanto è vero che è arrivata anche l’ufficialità della trattativa. Una buona notizia per il manager piacentino che potrà contare su di lui anche in vista del nuovo format del Mondiale per Club, in programma a giugno e luglio.

Il tutto, ovviamente, al termine della stagione sportiva dove si faranno le prime valutazioni: tra calciatori che rimarranno in rosa e chi, invece, è destinato a svuotare gli armadietti della Pinetina.

Calciomercato Inter, colpo per il Mondiale per Club: Inzaghi può sorridere

Un ritorno inaspettato, ma dietro a tutto questo c’è un chiaro motivo. L’Inter riabbraccia Valentin Carboni che ha terminato, in anticipo, il suo prestito all’Olympique Marsiglia. L’esperienza dell’attaccante argentino nel team francese è durata pochissimi mesi, ma non per colpa sua visto che è rimasto vittima di un terribile e pesante infortunio: rottura parziale del legamento crociato. Solamente 4 apparizioni con il team di De Zerbi, solo una da titolare.

Quando è stato chiamato in causa, però, ha deluso le aspettative. Poi il crociato che fa “crack”. Un anno fa l’Inter lo aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui avesse fatto bene sarebbe stato pagato ben 40 milioni di euro. Poi l’infortunio ha escluso un possibile riscatto da parte dei marsigliesi. Ora il calciatore è ritornato ad essere, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore nerazzurro. Una buona notizia per Inzaghi che spera di poterlo recuperare, a tutti gli effetti, per il prossimo Mondiale per Club.

Calciomercato Inter, affare in entrata: acquisto ufficiale per Inzaghi

Il suo arrivo, inoltre, è una buona notizia per il reparto offensivo nerazzurro. Lo stesso che, a partire dal 30 giugno, perderà due attaccanti come Joaquin Correa e Marko Arnautovic. I due andranno in scadenza di contratto. Per rimpiazzarli servirebbero almeno due acquisti.

Uno, a quanto pare, è appena arrivato. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di averlo per il meglio per l’impegno di giugno e luglio. Lo spera anche il ct Scaloni che spera di poter contare su di lui in vista del Mondiale del 2026.