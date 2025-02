Lo voglio subito al Real Madrid: tradisce i tifosi come Tonali | Cardinale lo ha fatto di nuovo

Calciomercato Milan, nuovo affare in uscita per i rossoneri: il Real Madrid lo “prenota”, va via proprio come Tonali

Nell’ultima sessione del calciomercato invernale ci sono state delle mosse di mercato che hanno inevitabilmente spiazzato gli amanti del calcio. Figuriamoci i sostenitori del Milan che, in un colpo solo, hanno visto andare via calciatori importanti come Morata, Calabria, Bennacer ed Okafor.

Allo stesso tempo, però, nel centro sportivo di Milanello sono arrivati fior di giocatori come Gimenez, Walker, Bondo, Joao Felix e Sottil. Dal suo arrivo Sergio Conceicao ha messo i punti esclamativi oltre i paletti alla squadra: con lui non si scherza.

Questi colpi di scena, però, potrebbero seriamente verificarsi anche in estate. Ed il motivo è fin troppo ovvio. Il calciatore rossonero è finito nel mirino di uno dei club più importanti e titolati al mondo come il Real Madrid.

Non è da escludere, a questo punto, un suo possibile addio. Soprattutto se dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili e che potrebbero superare il suo attuale valore di mercato.

Calciomercato Milan, il Real Madrid fa sul serio: addio in vista

Se nella passata stagione dimostrava di essere un calciatore come tutti gli altri (addirittura c’è chi ribadiva che non era affatto da Milan), in questa stagione ha sbalordito tutti. Probabilmente anche se stesso. Prestazioni di altissimo livello e, soprattutto, trovare in più di una occasione il vizio della rete. Ne sa qualcosa Tijjani Reijnders che è diventato il beniamino principale dei tifosi del ‘Diavolo’.

Un miglioramento, sotto ogni punto di vista, a dir poco impressionante per il calciatore che si sta rivelando come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il suo miglioramento, appunto, è stato notato anche dal Real Madrid che ha avuto il (dis)piacere di affrontarlo al ‘Santiago Bernabeu’. Con tanto di gol ed un incredibile dato: 51 passaggi completati su 52.

Calciomercato Milan, per averlo bisogna sborsare molta grana: i club sono avvisati

Fonseca prima e Conceicao poi non ne potevano fare assolutamente a meno. I dati per lui parlano chiaro: 11 reti e 3 assist in tutte le competizioni. L’olandese, inoltre, ha dimostrato di saper giocare nel centrocampo a due (insieme a Fofana). Anche se preferirebbe giocare dietro la punta dove, mai come in questa stagione, è riuscito a trovare con una certa facilità il tiro ed anche la via della rete.

Come riportato in precedenza c’è il Real Madrid che fa davvero sul serio per lui. Occhio anche al Manchester City che, in attesa di sapere il proprio futuro, ha messo nel mirino il nazionale ‘Orange’. I club interessati sono avvisati: per averlo servono 50 milioni di euro. Se non qualcosa di più.