Il re dei ds ha firmato in serie A: rinnovo per la Champions League | E’ l’erede di Galliani

Arriva la firma del re dei ds in Serie A, il rinnovo per la Champions League: designato come erede di Galliani

L’obiettivo del club è quello di puntare, ancora una volta (come in passato), per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Il primo tassello è stato messo: ovvero la firma di uno dei più importanti ds.

Lo stesso che, nelle ultime ore, ha sciolto ogni minimo dubbio in merito al suo futuro ed ha messo il tanto ed atteso “nero su bianco”. Arriva la firma in Serie A per colui che è stato definito, da più fonti, come l’erede naturale di Adriano Galliani.

Se il numero uno del Monza, attualmente, non sta vivendo affatto un buon periodo per via della posizione in classifica (brianzoli sempre ultimi con il ritorno in panchina di Nesta) che potrebbe condannarli al ritorno in Serie B.

Per quanto riguarda il ds, invece, il club vuole puntare a costruire ancora qualcosa di più importante sotto la sua gestione. Al dirigente, infatti, il compito importante di comporre la squadra alla ricerca di nuovi elementi da aggiungere in rosa.

Arriva la tanto ed attesa firma, il club punta ancora su di lui: si punta alla Champions

Fino a poche settimane fa il Bologna ha chiuso la sua prima esperienza in Champions League con eliminazione nell’unico girone. Poco importa visto che i tifosi felsinei sono rimasti contenti delle prestazioni dei loro calciatori che, per la prima volta, si sono trovati in un mondo completamente nuovo. Merito dell’arrivo nella massima competizione europea non è solo da attribuire a Thiago Motta (ora alla Juventus), ma soprattutto a Giovanni Sartori.

Negli ultimi anni si è confermato come uno dei migliori ds che ci sono in Italia. Il progetto rossoblù sta continuando alla grande anche (e soprattutto) al suo ottimo lavoro che sta mettendo in atto. Anche in questa stagione. Il suo contratto sarebbe andato in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Adesso, però, è arrivata la firma del rinnovo fino al 2027. Una soddisfazione non da poco per il numero uno del club, Joey Saputo e l’amministratore delegato Claudio Fenucci.

Il rinnovo è ufficiale, arriva il comunicato: ancora avanti insieme

Nel corso di un comunicato pubblicato sul sito e profili ufficiali social il Bologna ha reso noto il rinnovo dell’attuale responsabile dell’area tecnica rossoblù. Segno del fatto che il progetto tecnico del club emiliano continuerà senza problemi grazie all’ottimo lavoro di Sartori.

Una notizia che fa, inevitabilmente, felici i sostenitori felsinei che sperano di poter ambire nuovamente ad un posto in Europa. Ritornare in Champions (almeno guardando la classifica) è difficile. Si punta, però, ad un posto o in Europa League oppure nella prossima Conference.