Ibra alza il telefono: mister per favore aiutaci | Terzo allenatore stagionale, finalmente arriva un “italiano”

Milan, per il futuro non si punta più su Sergio Conceicao: questa volta, a fine stagione, arriva un italiano

La prova impalpabile in Champions League contro il Feyenoord ha lasciato perplessi e delusi i sostenitori rossoneri. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che il primo round se lo è aggiudicato la squadra olandese.

Nulla è ancora scritto visto che, tra pochi giorni, si disputerà il ritorno dei playoff della massima competizione europea. A prescindere da come andranno le cose, però, sembra che il destino di Sergio Conceicao pare essere già segnato.

A quanto pare la vittoria della Supercoppa Italiana, nelle sue partite d’esordio con il Milan, sembrano essere soltanto un lontano ricordo. Ed il motivo è fin troppo ovvio: gli ultimi risultati non stanno assolutamente soddisfacendo l’ambiente del ‘Diavolo’.

Ed è per questo motivo che, proprio nelle ultime ore, si intensificano sempre di più le voci in merito ad un possibile approdo in panchina di un altro allenatore. La differenza, in questo caso, è che si tratta di un italiano e non uno straniero.

Milan, fatta per il dopo-Conceicao: Ibra punta su un italiano “sicuro”

Fino a questo momento (vittoria Supercoppa Italiana a parte) mister Conceicao non è riuscito a dare quell’impronta di gioco che la dirigenza rossonera si aspettava. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto dovrebbe continuare ad essere l’ex Porto ad accomodarsi sulla panchina del ‘Diavolo’ fino al termine della stagione. Poi si faranno ulteriori valutazioni su altri profili. Quello che potrebbe piacere, nuovamente, al club di via Aldo Rossi porta al nome di Massimiliano Allegri.

Questo, almeno, è il risultato del sondaggio che è stato lanciato sul proprio account ufficiale di ‘X’ da parte del noto sito ‘Calciomercato.it‘. Il manager livornese, attualmente svincolato dopo la rescissione consensuale con la Juventus, sembrerebbe essere il profilo ideale per la prossima stagione rossonera. Il classe ’67, infatti, ha ottenuto il 49,1% dei voti da parte degli utenti. Al secondo posto un altro “italiano” come Maurizio Sarri (22,6%) che, in passato, era stato accostato proprio alla panchina del Milan, ma alla fine andò al Napoli.

Milan, scelta fatta per il dopo-Conceicao: i dati parlano chiaro

Nel corso del sondaggio, infine, non convincono del tutto le piste che portano ad allenatori esteri. Tra questi quelli dell’ex Barcellona Xavi Hernandez (20,8%) e l’ex Chelsea e Bayern Monaco, Thomas Tuchel (7,5%).

Adesso, però, il tutto è nelle mani solo ed esclusivamente di Sergio Conceicao che fino al termine della stagione si gioca la conferma. Per il momento si tratta di una impresa sì complicata, ma non del tutto impossibile.