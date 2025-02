Venduto in Feyenoord-Milan: Giuntoli se lo porta a Torino | Delusione rossonera

Venduto durante Feyenoord-Milan, il ds Giuntoli piazza il colpo e lo porta a Torino: delusione immensa rossonera

Il primo round dei playoff di Champions League, per assicurarsi un posto agli ottavi di finale, se lo è aggiudicato (a sorpresa) il Feyenoord che ha approfittato di un grave errore di Mike Maignan per mettere in cassaforte un prezioso 1-0.

Niente è ancora perduto visto che la prossima settimana ci sarà il match di ritorno in quel di San Siro. Molti i calciatori, nella squadra olandese, che si sono messi in mostra e che in estate potrebbero avere un mercato non indifferente.

Lo sa benissimo la Juventus che ha osservato, con estrema attenzione, quanto successo durante il match di mercoledì sera. In particolar modo un obiettivo che è finito nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli.

L’obiettivo del dirigente bianconero è quello di anticipare la concorrenza. In particolar modo quella del Milan che ha messo nel mirino proprio il calciatore. Lo stesso che, però, sembra essere ad un passo dal trasferimento nel capoluogo piemontese.

Juventus, occhi in casa Feyenoord: nulla da fare per il Milan

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini sembra che la Juventus non abbia mai smesso di seguire il profilo di David Hancko. L’ex meteora del calcio italiano (poche apparizioni alla Fiorentina) potrebbe risultare essere un rinforzo per il reparto difensivo della “Vecchia Signora”. La volontà dei bianconeri è quella di averlo in vista del Mondiale per Club con una sessione aperta dal 1 al 10 giugno. In quel periodo Thiago Motta potrà contare sul ritorno di Bremer e Cabal, attualmente out per infortunio.

Senza dimenticare l’ultimo arrivato Lloyd Kelly dal Newcastle, il club bianconero vuole impreziosire il reparto con un altro acquisto di qualità. Il nome è quello, appunto, del nazionale slovacco. A dire il vero il classe ’97 era un obiettivo dei bianconeri nel mercato di gennaio, ma gli olandesi hanno bloccato sul nascere ogni tipo di trattativa. In questi mesi la Juventus tenterà, in tutti i modi, di convincere il Feyenoord a cedere uno dei suoi gioielli. Ovviamente con offerte convincenti e che possano fare al caso degli olandesi.

Juventus, affare ad un passo: anche il calciatore ha dato il suo “ok”

Per Ceccarini non ci sono dubbi: anche lo stesso calciatore avrebbe dato il suo consenso al trasferimento a Torino in vista della prossima estate. Una pista che più calda davvero non si può.

I bianconeri, a meno di clamorosi colpi di scena, sembrano essere in netto vantaggio nei confronti del Milan che aveva mostrato un certo interesse nei confronti dello slovacco. Da non sottovalutare, invece, le possibili avances che potrebbero arrivare dalla Premier League.