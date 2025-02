“Inter in serie B”: annuncio folle… a Sanremo | Il pubblico esplode in diretta

Annuncio folle al Festival di Sanremo riguardante l’Inter: “In Serie B”, il pubblico non le manda a dire in diretta

La 7ma edizione del Festival di Sanremo si sta per avviare, sempre di più, verso la conclusione. A condurre la kermesse italiana uno dei volti più conosciuti e stimati della televisione come Carlo Conti.

Per il conduttore toscano si tratta di un clamoroso ritorno visto che aveva calcato il palco dell’Ariston dal 2015 al 2017. Oltre alle 29 canzoni, a far discutere dalla città ligure sono alcune dichiarazioni che riguardano il calcio.

Ed in particolar modo la squadra campione d’Italia: l’Inter. A rivelarle ci ha pensato un noto personaggio della musica che non le ha mandate a dire sui nerazzurri. Tanto è vero che la risposta dei sostenitori non si è fatta assolutamente attendere.

Il pubblico, infatti, si è dato un bel po’ da fare sui social network tanto da esprimere la propria opinione in merito all’annuncio sulla loro squadra del cuore.

Panico a Sanremo: le parole non passano inosservate, trema l’Inter

Con la sua “Fuorilegge” sta incantando tutto il pubblico dell’Ariston e quello italiano. Stiamo parlando di Rosa Luini, anche se da tutti è conosciuta semplicemente come Rose Villain. Per la nativa di Milano si tratta della seconda partecipazione consecutiva al Festival dove, lo scorso anno, aveva portato il brano “Click Boom“. Oltre alla canzone a colpire tutti è stato, senza ombra di dubbio, i suoi look che non potevano affatto passare inosservati. Con tanto di commento dal pubblico “Si na pret” (che in dialetto napoletano è un complimento).

Una sua dichiarazione, del tutto ironica, ha fatto molto discutere. Ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato (il giorno prima dell’esordio ufficiale) ai microfoni di “1vs1”, ovvero il brand di Footballco creato grazie alla collaborazione dei siti sportivi “Calciomercato.com” e “Goal Italia”. L’argomento in questione riguarda la sua squadra del cuore, ovvero l’Inter. Alla domanda posta, però, la sua risposta ha spiazzato un po’ tutti. In particolar modo i tifosi nerazzurri che si sarebbero aspettati tutto, ma tranne questo.

“Inter in Serie B”, la risposta spiazza tutti: nessuno ci può credere

Una domanda, posta per gioco, ma che ha comunque fatto molto rumore. “Se ti dicessero che vinci Sanremo ma l’Inter va in Serie B?“. La risposta, seppur divertente della classe ’89, c’è stata eccome.

Con tanto di ironia la Villain ha risposto: “Mi spiace per l’Inter (ride ndr.). Forza Inter eh, però… Ciaoooo“. Fortunatamente, però, buona parte dei tifosi nerazzurri hanno capito l’ironia e, soprattutto, che si trattava di uno scherzo.