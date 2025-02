Gasperini lo ha mandato “al prato”: gli è finita come Zaniolo | Firma in serie A con un’altra squadra

Atalanta, ha fatto la stessa fine di Zaniolo: Gasperini lo manda al prato, firma con un altro club di Serie A

Non lo scopriamo di certo oggi che tra Gasperini e Zaniolo non è mai scoppiato l’amore ed un rapporto di stima ed affetto. Basti pensare che il classe ’99, dopo nemmeno sei mesi dal suo arrivo a Bergamo, ha lasciato la “Dea” per approdare alla Fiorentina.

Né caldo e né freddo per gli orobici visto che lo avevano preso solamente in prestito dal Galatasaray che ne detiene il suo cartellino. Nel frattempo, però, un altro calciatore che in passato ha avuto problemi con il mister di Grugliasco sta facendo molto parlare di sé.

Soprattutto nelle ultime ore dove è stato ufficializzato il trasferimento nel suo nuovo club. Per lui si tratta di un ritorno. La società ha ufficializzato il suo arrivo attraverso un comunicato.

Gasperini, inoltre, non ha mai puntato più di tanto su di lui, relegandolo ai margini del suo progetto tecnico. Adesso, però, ha la possibilità di dimostrare a tutti il suo valore.

Come Zaniolo, ma ora dimentica il Gasp: ufficiale la sua nuova avventura

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Viktor Kovalenko non è più un calciatore svincolato. Il centrocampista ucraino ha firmato nuovamente per l’Empoli. Un ritorno in azzurro per il classe ’96 che non vedeva l’ora di ripartire e di mettersi a disposizione di mister D’Aversa. Il club toscano lo ha ufficializzato attraverso i proprio canali social. Il calciatore si è già allenato con la squadra. Obiettivo centrare la salvezza. Anche in questa stagione.

Proprio come ha fatto in quella precedente dove ci è riuscito fornendo anche delle buone prestazioni. Il suo cartellino, però, era dell’Atalanta che non ci ha mai creduto più di tanto. A tal punto da fargli rescindere il contratto nel mese di agosto e lasciarlo libero di accasarsi altrove. Fino ad ora, però, le offerte che aveva ricevuto non erano così convincenti.

Ritorno ufficiale, si è messo subito a disposizione di mister e squadra

Nella passata stagione il centrocampista aveva collezionato 17 gettoni, segnando anche due reti. Una di queste sono valse la vittoria, allo stadio “Maradona”, contro il Napoli il 12 novembre 2023. Una rete che costò molto caro a Rudi Garcia che, pochi giorni più tardi, venne sollevato dall’incarico.

L’Empoli, di conseguenza, ha ufficializzato il suo ritorno con questa frase: “Welcome back Kovalenko! Viktor Kovalenko è di nuovo un calciatore azzurro!”. Un acquisto, senza ombra di dubbio, di qualità per mister D’Aversa che potrà contare su un elemento importante che andrò a rinforzare il centrocampo dei toscani.