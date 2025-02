E’ tutto pronto per il ritorno di Pogba in serie A: l’ultima parola l’ha avuta il presidente

Il centrocampista francese potrebbe restare in Italia dopo l’addio alla Juve. Si sta lavorando ad un ritorno di Pogba in Serie A.

Sono stati due anni da dimenticare quelli vissuti da Paul Pogba. Il francese – che era tornato alla Juve dopo l’esperienza al Manchester United con l’intenzione di rilanciarsi – ha avuto a che fare con ostacoli non da poco.

Prima i pesanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo, poi la squalifica per doping, poi ridotta, che ha fatto precipitare definitivamente la carriera del centrocampista.

Ma ora il francese – che può finalmente tornare in campo – è deciso a voler ricominciare da capo e il suo futuro potrebbe essere ancora una volta l’Italia. Da alcuni giorni si sta infatti lavorando per un ritorno di Pogba in Serie A.

Ancora l’Italia per il francese?

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Paul Pogba è stato proposto alla Fiorentina. L’entourage del calciatore francese avrebbero visto nella Viola la destinazione ideale per un ritorno in campo del centrocampista. La Fiorentina, infatti, sta conducendo un’annata strepitosa e ben al di sopra delle aspettative. Gli uomini di Palladino sono in piena zona Champions e gli investimenti – importanti – fatti in estate stanno dando i suoi frutti.

Il nome del francese sarebbe stato quindi presentato direttamente alla dirigenza del club toscano. Una proposta che vedrebbe un clamoroso di Pogba in Serie A, in una squadra di alto livello e in continua crescita. Una possibile qualificazione in Europa, inoltre, darebbe la possibilità al centrocampista di giocare nuovamente in Champions e, magari, tornare in auge per una convocazione in nazionale.

Un’idea suggestiva

La proposta degli agenti di Pogba alla Fiorentina ha fatto subito notizia, ma con ogni probabilità non sarà Firenze la prossima destinazione del francese. Il presidente Commisso sembra deciso a non voler percorrere questa strada, vedendo probabilmente l’investimento Pogba troppo azzardato.

Oltre all’ostacolo ingaggio – stiamo parlando comunque di un giocatore che ha vinto il mondiale con la Francia – ci sarebbe il fatto che la Fiorentina ha un centrocampo ben nutrito. L’ultimo arrivato, Fagioli, ha completato il settore centrale della squadra di Palladino e non dovrebbero quindi esserci ulteriori innesti nell’immediato futuro.