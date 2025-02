Altro che Camarda: a soli 16 anni ha bruciato tutti i record | Vale già 200 milioni

Francesco Camarda non è più l’unico giovane dei “record”, al suo posto un altro suo collega: vale già 200 milioni

Pochissimi mesi fa stava per entrare nella storia come uno dei calciatori più giovani ad aver segnato in Champions League. A dire il vero il gol lo aveva anche messo a segno, ma per sua sfortuna il VAR lo ha annullato per una posizione di fuorigioco di pochi centimetri.

Appuntamento, quindi, rimandato con il gol in prima squadra per Francesco Camarda, vero gioiello del Milan. Nell’ultima sessione del calciomercato invernale, però, il nativo di Milano è stato ad un passo dall’addio in prestito.

A volerlo fortemente il Monza che, oltre ad avergli concesso la possibilità di giocare titolare e di mettersi in mostra, gli avrebbe garantito un futuro roseo nel team brianzolo. Sembrava che l’affare stesse per concludersi, fino a quando non è arrivato il “no” secco di Ibrahimovic.

Allo stesso tempo, però, Camarda deve fare i conti con un altro suo giovane collega. Proprio quest’ultimo, pochi giorni fa, ha strappato un record non da poco. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha iniziato a fare il giro della rete.

Camarda, il record non è tuo: un altro giovane collega fa meglio del rossonero

Un altro classe 2008. Un altro 16enne che è destinato a far parlare di sé per i prossimi anni. Basti pensare che addirittura uno dei migliori club al mondo, come il Manchester City, ha messo gli occhi su di te vuol dire qualcosa. Ci trasferiamo in Irlanda dove è nata una piccola stella. Anzi, la speranza, è che possa mantenere alte le aspettative. Nello Shamrock Rovers spicca il profilo di Michael Noonan, giovane attaccante irlandese che ha sbalordito tutti. Anche la difesa del Molde in Conference League.

Un suo gol ha garantito la vittoria alla sua squadra nell’andata dei playoff della competizione targata Uefa. In questo modo il giovane irlandese è diventato il marcatore più giovane della storia delle coppe europee. Tanto da strappare un record che apparteneva ad un certo Romelu Lukaku che, ai tempi dell’Anderlecht, segnò contro l’Ajax il 17 dicembre 2o09 a 16 anni e 218 giorni. Noonan, invece, ha fatto molto meglio visto che ha segnato a 16 anni e 187 giorni.

Futuro da predestinato, intanto il City ha già un pre-accordo…

Per Noonan si trattava dell’esordio in assoluto con lo Shamrock visto che, poco più di un mese fa, era stato acquistato nel mercato invernale dal St. Patricks. In patria lo definiscono un vero e proprio predestinato. Quando era un bambino aveva svolto provini con lo Sporting Lisbona ed il Tottenham.

Il City sembra che abbia un pre-accordo con lui per acquistarlo non appena compirà 18 anni. Il futuro del ragazzo, a quanto pare, sembra essere già scritto. D’altronde uno come Guardiola, nel valorizzare i giovani, è considerato un maestro.