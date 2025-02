Sei nato in città? Non puoi entrare allo stadio: porte chiuse al pubblico, esplode il caso in Italia

La sanzione della questura fa discutere, il pubblico non potrà accedere allo stadio, avverrà qualcosa di insolito nel prossimo turno di campionato

La sicurezza negli stadi rappresenta un tema ancora attuale. Dopo il caso Doppia Curva che ha riguardato i gruppi organizzato delle due squadre di Milano, l’attenzione nei confronti degli ultras si fa ancora maggiore, per garantire che non ci siano ripercussione su quanto avviene sul terreno di gioco.

Il prossimo weekend di campionato vedrà qualcosa di insolito che crea scompiglio e dispiacere in tutta la cadetteria. In Serie B ci sono tre squadre che stanno dominando e potrebbero centrare la promozione diretta, senza che siano disputati i playoff, un evento che si sarebbe verificato solo nel 2006.

In attesa di scoprire se il Sassuolo, il Pisa e lo Spezia riusciranno a chiudere la stagione con almeno 10 punti di distacco dalle rivali, le altre compagini si scontrano per acciuffare il treno per giocarsi una chance e lottare sino in fondo per il salto di categoria.

La classifica è molto corta, con diverse squadre divise da pochi punti, e questo spinge ogni club a dare il massimo, visto che anche chi ha come obiettivo quello di salvarsi deve guardarsi le spalle e cercare di mantenere costante il proprio rendimento.

Il questore non ha esitato, sanzione pesante nei confronti dei tifosi

Discorso che riguarda anche il Mantova. La neopromossa si prepara per la complicata trasferta di Palermo e dovrà scendere in Sicilia senza il sostegno dei propri tifosi. Per il match previsto per domenica pomeriggio allo stadio Barbera, il questore ha vietato ai residenti della provincia della città lombarda di poter acquistare i biglietti.

Una decisione che arriva a seguito di quanto accaduto nella sfida fra Modena e Mantova dello scorso 1 febbraio quando le due tifoserie si resero protagoniste di alcuni tafferugli all’esterno dello stadio Braglia.

Un momento difficile per il club lombardo, in crisi di risultati

Mantova che si trova al 15esimo posto in classifica e che ha conquistato un solo punto nelle ultime tre gare. Lo scorso fine settimana ha subito una pesante sconfitta casalinga per mano della capolista Sassuolo che ha mostrato in campo la sua superiorità tecnica.

Per conquistare la salvezza servirà conquistare più punti possibile nei prossimi mesi, a prescindere dall’avversario che i biancorossi avranno di fronte.