“Scambiamo Leao”: arriva la chiamata durante la partita | Succede tutto in Champions League

Nel corso del match di Champions League le due dirigenze si sarebbero accordate, pronto uno scambio con Rafael Leao, le mosse del Milan

L’andata dei playoff di Champions League ha visto il Milan uscire sconfitto di misura da Rotterdam. A San Siro i rossoneri dovranno ribaltare lo svantaggio ed eliminare il Feyenoord. Una gara equilibrata, decisa da un errore di Maignan. L’attacco della squadra guidata da Sergio Conceicao non ha brillato e non è riuscito a scardinare la rocciosa difesa degli olandesi.

Passare il turno rappresenta un obiettivo fondamentale, anche per motivi economici, dati gli introiti conseguenti dalla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Lo spogliatoio ha cambiato diversi interpreti con il mercato di riparazione. Ben sei i nuovi innesti a disposizione del mister portoghese che dovrà cercare di inserirli in fretta in campo per poter recuperare posizioni in campionato e ritornare in corsa per il quarto posto.

Un attacco di qualità, con esterni alti del calibro di Rafael Leao e di Pulisic, in grado di raggiungere senza difficoltà la doppia cifra e incidere in fase realizzativa. Goal che dovranno provenire anche dai rinforzi Joao Felix e Santiago Gimenez.

Ha convinto la dirigenza del Milan che lo ha visto da vicino nelle ultime ore

Il bomber messicano è stato acquistato proprio dal Feyenoord e il Milan pensa a fare doppietta, dati gli ottimi rapporti instaurati con il club dei Paesi Bassi. Nel mirino del club di Via Aldo Rossi c’è anche Igor Paixao, autore proprio della rete che ha deciso il match di Champions.

Brasiliano e classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Coritiba, ha esordito in prima squadr a 19 anni e dal 2022 gioca in Eredivisie. Ha un contratto in scadenza nel 2027 ed è il principale terminale offensivo degli avversari dei rossoneri.

Leao è in cima alla lista dei partenti, con la sua cessione si può investire sul mercato

L’eventuale arrivo del giovane talento verdeoro presuppone una cessione e non è da escludere che il sacrificato possa essere Rafael Leao, discontinuo nel suo rendimento e ancora in cerca della maturazione definitiva.

Le offerte non dovrebbero mancare e la partenza del top player lusitano potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione estiva e consentire di finanziare più di un’operazione in entrata.