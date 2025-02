Non puoi mancare contro l’Inter: in campo da infortunato | Thiago Motta si gioca tutto

Thiago Motta non ha intenzione di rinunciare a lui per il derby d’Italia, non è al massimo delle condizioni fisiche ma sarà regolarmente in campo

Mancano pochi giorni al derby d’Italia. In palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi delle due squadre più titolate di Serie A. La Juventus, reduce dalla vittoria in extremis nell’andata dei playoff di Champions League contro il PSV, vuole dare continuità di risultati e si affida a un Kolo Muanì in spolvero per battere i rivali e cercare di scavalcare la Lazio al quarto posto in classifica.

La squadra guidata da Simone Inzaghi, invece, si è avvicinata alla vetta, con il successo nel posticipo dello scorso turno di campionato contro la Fiorentina. Il Napoli, adesso, dista solo un punto e pare in un momento di flessione, da sfruttare per sorpassarla e agguantare la testa.

Le due squadre hanno dato vita a una gara spettacolare all’andata, con quattro reti segnate a testa. I nerazzurri si erano portati in vantaggio ma una splendida doppietta di Yildiz ha permesso ai bianconeri di conservare l’imbattibilità, che è durata per tutta la prima parte di stagione.

Inter che deve valutare le condizioni di Hakan Calhanoglu, non apparso ancora al massimo dopo il rientro dal problema fisico che lo ha tenuto fuori per il mese di gennaio, di Marcus Thuram, che ha male alla caviglia, e di Alessandro Bastoni, uscito nella ripresa a San Siro per un affaticamento muscolare.

Forze fresche in difesa per la Juventus ma il loro ambientamento è ancora da valutare

Juventus che si augura di poter contare sui nuovi arrivi, in difesa, con Kelly e Veiga che sono già stati testati e inseriti nelle rotazioni di mister Motta.

L’allenatore della Vecchia Signora non vorrebbe rinunciare a un titolare che sta cercando di recuperare in vista del big match di Serie A.

Motta vuole recuperarlo ad ogni costo per lo scontro diretto contro l’Inter

Lui è Andrea Cambiaso che punta ad essere convocato. Secondo quanto riporta Tuttosport, sarà essenziale il parere dello staff medico ma dovrebbe almeno sedersi in panchina.

Si tratterebbe di un’assenza pesante per Thiago Motta, che vuole scongiurare, convincendolo a fare gli straordinari e a rischiare di giocare, consapevole del fondamentale apporto che riesce a dare dal punto di vista tattico e del dinamismo sugli esterni.