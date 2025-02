Il nuovo acquisto si “compra” la numero 10 | Caos nello spogliatoio bianconero: “E’ scritto nel contratto”

Il suo arrivo fa impazzire i tifosi, ha firmato solo alla condizione di poter indossare la maglia numero 10, nascono subito attriti nello spogliatoio

La maglia numero 10 è da sempre la più ambita. Ci sono club che hanno avuto, nel corso della sua storia, campioni che l’hanno indossata. Per chi si trova a scendere in campo con il 10 dietro le spalle, la responsabilità è enorme, quasi pari alla fascia da capitano. Un numero che, di solito, è attribuito a giocatori con doti tecniche rilevanti.

Francesco Totti alla Roma ed Alex Del Piero alla Juventus sono stati due bandiere che hanno indossato per tutta la loro carriera gli stessi colori, rinunciando a ingaggi stellari e alla possibilità di trasferirsi in top club europei per il legame stretto che hanno legato con il club per cui hanno militato.

I bianconeri hanno assegnato quella maglia al giovane Kenan Yildiz, il migliore prospetto della fiorente cantera, cresciuta anche grazie al progetto Next Gen, e lanciati durante il precedente triennio con Max Allegri in panchina.

Il talento turco ha segnato all’esordio in Champions League e in Supercoppa Italiana e rifilato una splendida doppietta nell’ultimo derby d’Italia, consentendo alla sua squadra di uscire con un prezioso punto da San Siro.

Indosserà la maglia numero 10, il compagno di squadra deve accettarlo

Maglia numero 10 che sarà indossata anche da Memphis Depay. Dopo essere stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, il centravanti Orange, attualmente svincolato, ha trovato un accordo con il Corinthians.

Tra i vari punti presenti nel suo nuovo contratto c’era la richiesta di poter avere quel numero di maglia, che sino a questo momento era indossato da Rodrigo Garro. A 30 anni, si unisce alla squadra di San Paolo, con l’obiettivo di contribuire alla vittoria del campionato brasiliano.

Un’offerta irrinunciabile, tanti i privilegi nel contratto, oltre al ricco stipendio

Il top player olandese ha firmato un contratto faraonico, con un ingaggio di 11 milioni, destinato a salire a 19 nel 2026. Avrà una casa in un quartiere recintato, un appartamento per il suo procuratore, uno chef privato, la vigilanza privata armata, due macchine blindate con autista privato, un box privato nello stadio, 24 aerei in business class per viaggiare tra Brasile ed Europa.

Un affare importante per i bianconeri che hanno messo a segno un colpo in entrata, con la speranza di infiammare la calorosa tifoseria brasiliana e alzare presto un trofeo.