De Laurentiis come Zang: arrivano i californiani | Un terzo del club agli americani, accordo nella notte

Il parallelismo perfetto per descrivere la situazione societaria. Ora De Laurentiis potrebbe fare come Zang e cedere un terzo del club.

Finito il mercato, finite le novità? Nemmeno per sogno: i prossimi giorni saranno decisivi per un cambio d’assetto clamoroso che interesserà un importante club del nostro Paese.

Non sarebbe ovviamente una novità assoluta, visto che negli ultimi anni più di una società di calcio è stata al centro di logiche di business e gestionali che hanno portato a modifiche profonde. Pensiamo ad esempio all’intervento di soggetti – spesso dall’estero – che con la forza del denaro hanno avuto la possibilità di concretizzare interessanti offerte d’acquisto.

Ecco perché questa volta la stessa situazione potrebbe presentarsi con la famiglia De Laurentiis. Secondo alcune fonti, infatti, ci potrebbe essere presto la decisione di cedere un terzo del club.

L’ingresso dei nuovi soci

A dare la notizia in queste ore è sono stati i giornalisti di Passione Bari Radio Selene, secondo cui per il Bari si starebbe aprendo una finestra interessante per quanto riguarda la possibilità di un cambio importante in società. La famiglia De Laurentiis potrebbe infatti presto dare il via all’accesso ad un socio statunitense.

Una novità importante che potrebbe portare un cambio di assetto decisivo all’interno della società biancorossa. Secondo Passione Bari Radio Selene, infatti, il possibile nuovo socio a stelle e strisce potrebbe inizialmente entrare con un 30% societario. Questo vuol dire quindi che un terzo del club andrebbe agli americani.

Il futuro della squadra

Sul tavolo delle trattative, dunque, si starebbe discutendo di una fetta importante delle quote societarie del Bari. Un’opzione che potrebbe aprire a nuovi orizzonti futuri. In caso di promozione del Bari, infatti, il nuovo socio statunitense – se la trattativa dovesse andare in porto – potrebbe poi procedere con un’acquisizione di maggioranza del club, diventando socio principale. Ad ogni modo, non c’è ancora nulla di ufficiale, anche se molti indizi fanno pensare ad una trattativa in corso, con i protagonisti che cercano di mantenere un basso profilo.

Si tratterebbe comunque di una notizia non da poco per i tifosi e per tutto l’ambiente biancorosso. Il Bari è nelle ultime posizioni che permettono l’accesso ai playoff e il sogno promozione è sempre più difficile. Un nuovo socio potrebbe quindi portare risorse importanti e, magari, aprire ad un futuro di primissimo livello per la squadra e l’intera città.