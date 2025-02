Chiamata per Gudmundsson: vieni a giocare in serie C | Colpo chiuso, è ufficiale

Gudmundsson in Serie C - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Chiamata per Gudmundsson, va a giocare in Serie C: affare fatto e subito chiuso, adesso è arrivata l’ufficialità

Un avvio di stagione incoraggiante, poi si è perso per strada. Soprattutto per alcune vicende che, con il mondo del calcio, non hanno assolutamente a che fare. Da come avete ben potuto intuire stiamo parlando di Albert Gudmundsson.

L’esterno d’attacco della Fiorentina, arrivato in estate dal Genoa, ha realizzato (fino a questo momento della stagione) i suoi 5 gol, anche se avrebbe potuto fare molto di più. Come confermato anche dagli stessi tifosi viola in più di una occasione.

Sicuramente anche la società si aspettava decisamente molto di più da parte del nazionale islandese. Nelle ultime ore, però, si è ritornati nuovamente a parlare di lui. Anche in questa occasione di un’altra vicenda.

Ovvero del suo “trasferimento” in Serie C. Con tanto di annuncio ufficiale. Oramai non ci sono più dubbi in merito. Il colpo è chiuso, arriva anche la presentazione.

Gudmundsson in Serie C, ufficiale il “trasferimento”

Un nuovo centrocampista per il Novara che, nelle ultime ore, ha ufficializzato e presentato il suo nuovo acquisto: Adam Palsson. Ma cosa c’entra Albert Gudmundsson in questa vicenda? Nulla, se non fosse per il fatto che i due sono cugini di primo grado. Nella conferenza stampa di presentazione il giovane islandese ha svelato di aver parlato, poco prima del trasferimento e della firma, con il cugino. Per lui si tratta della sua seconda esperienza in Italia.

La prima, infatti, è avvenuta in quel di Perugia dove non ha avuto molta fortuna. Un trasferimento avvenuto negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Mi piace l’Italia, la vita e le persone. Sono convinto che in un posto in cui ci si sente bene, si gioca anche bene. Voglio giocare qui molti anni. Parlo spesso con mio cugino, Gudmundsson, ed è stato lui a consigliarmi questo Paese”.

Gudmundsson, arriva la firma: “Felice di essere qui”

Palsson ha poi continuato dicendo: “Sono troppo felice di essere qui e poter tornare a giocare a calcio. Mi piace molto questa squadra, ha tanta qualità e può fare un bel campionato“.

In conclusione ha rivelato: “Perugia è stata un’esperienza per crescere e conoscere il calcio italiano. Qui si gioca in modo differente rispetto all’Islanda, c’è molta più tattica e le squadre sono più chiuse“.