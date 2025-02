Uno, due, tre out: addio Scudetto | Inzaghi perde tre titolari per il big match

Simone Inzaghi è in emergenza, tre indisponibili possono pesare sulla lotta Scudetto, lo scontro diretto si avvicina e il mister potrebbe fare a meno di loro

Con la vittoria, sofferta, contro la Fiorentina nel posticipo della giornata numero 24 di Serie A, l’Inter ha vendicato la pesante sconfitta di settimana scorsa subita per mano dei toscani nel recupero del match sospeso a dicembre per il malore accorso a Edoardo Bove. Approfittando del secondo pari di fila del Napoli, bloccato al Maradona dall’Udinese, i nerazzurri si portano a un punto di distanza dai partenopei, ancora in vetta alla classifica.

A decidere la sfida che si è svolta a San Siro ci ha pensato una seconda linea come Marko Arnautovic, autore di una rete che può farlo tornare centrale nelle rotazioni del mister, in vista della fase delicata della stagione, in cui sarà fondamentale l’apporto di tutti i giocatori a disposizione.

Domenica altro scontro diretto, il derby d’Italia contro una Juventus che può contare sulle forze fresche del mercato invernale, primo tra tutti Kolo Muanì che si è integrato al massimo nello scacchiere tattico di Thiago Motta.

E non è molto distante nemmeno il big match contro il Napoli, stavolta in trasferta, dove in palio ci sono punti che pesano come macigni nella lotta Scudetto, in cui potrebbe tornare prepotente anche l’Atalanta, reduce dalla goleada di Verona.

Inzaghi lo ha dovuto sostituire contro la Fiorentina, le sue condizioni

In vista della sfida dell’Allianz Stadium è in dubbio la presenza di Alessandro Bastoni. Il centrale è stato sostituito a metà della ripresa, lasciando il campo a Nicola Zalewski. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’azzurro potrebbe trattarsi di un affaticamento muscolare.

Il giocatore è sembrato in difficoltà, tanto da dover ricorrere in panchina a un po’ di ghiaccio per alleviare il dolore. Nelle prossime ore saranno monitorate le sue condizioni per capire se sarà il caso di rischiarlo o tenerlo a riposo per un turno.

Altri due titolari sono in dubbio, Inzaghi ha tutti i motivi per essere preoccupato

Anche Calhanoglu non è al massimo. Il regista non ha ancora recuperato al massimo dal problema fisico che lo ha tenuto fuori a inizio anno e le sue prestazioni non convincono.

Male alla caviglia, infine, per Marcus Thuram, che ha passato il testimone a Lautaro Martinez come terminale offensivo più prolifico del momento, dopo aver trascinato i nerazzurri nel girone d’andata.