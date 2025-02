Il difensore nerazzurro vola a Torino: Giuntoli lo ha soffiato a Marotta da sotto il naso | Colpo basso

Marotta se l’è lasciato sfuggire lasciando a Giuntoli la possibilità di affondare il colpo: il difensore vola in direzione Torino

Siamo nella parte cruciale della stagione, eppure le dirigenze dei club sono già proiettate alla prossima sessione di calciomercato estivo. Tra queste l’Inter e la Juventus, che stanno già studiando un piano per rafforzare le rose in vista dei prossimi anni.

Quanto e come verrà investito un determinato capitale sarà definito anche e soprattutto dai risultati conseguiti. Attualmente i bianconeri sono quinti in classifica, ai playoff di Champions League e ai quarti di Coppa Italia, così come i nerazzurri, che però lottano per lo Scudetto in campionato e sono già qualificati agli ottavi nella massima competizione europea per club.

Ad oggi le due società hanno due obiettivi differenti. Questo perchè è chiaro che momentaneamente siano su due livelli diversi, dovuto anche dal fatto che la Vecchia Signora sta affrontando una ricostruzione totale mentre il Biscione ha un progetto già ben avviato da anni.

Mentre la Cristiano Giuntoli dovrà occuparsi dei tanti riscatti da finalizzare e di consolidare la squadra per Thiago Motta, Giuseppe Marotta, come richiesto da Oaktree, dovrà ringiovanire la rosa. Scopi differenti ma entrambi con tanto lavoro da fare.

Emergenza assoluta

Tra i tanti obiettivi che ha la Juventus sul suo taccuino, c’è proprio un nerazzurro. Si tratta di un difensore che segue già da tempo e che ha assolutamente intenzione di prendere dopo i gravissimi infortuni subiti in questa annata.

Basta leggere la lista degli indisponibili per comprendere quanto siano in emergenza. Oltre Gleison Bremer e Juan Cabal che hanno già concluso la loro stagione a causa della rottura del legamento crociato, ai box ci sono anche Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso.

Scippo ai rivali

Il calciatore in questione è Jonathan Tah, che si libererà a parametro zero in estate dal Bayer Leverkusen. Il suo addio a titolo gratuito rappresenta un’ottima occasione per chi lo acquisterà dato che trovare un difensore delle sue qualità a basso prezzo è praticamente impossibile nel mercato odierno.

È già da molte settimane che si vocifera un suo approdo all’Inter ma l’inserimento della Juventus ha complicato enormemente la trattativa. Giuntoli lo vuole fortemente, per aggiungere esperienza e leadership al suo reparto difensivo e tornare a competere nuovamente in Europa. I bianconeri hanno già contattato il suo entourage e si dimostrano positivi per la riuscita dell’operazione ma l’ultima parola resterà al calciatore, che a breve comunicherà in quale squadra si trasferirà ufficialmente.