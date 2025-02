Giuntoli lo aveva in pugno, il giocatore scappa a Milano | Ritorno in serie A, ma dall’altra sponda

Sembrava essere ad un passo dalla Juventus ma la trattativa è improvvisamente saltata: dall’ipotesi Torino al trasferimento a Milano

Al termine della stagione la Juventus dovrà fare un pò di chiarezza su come agire per il bene del club. È chiaro che la rivoluzione estiva sia stata fallimentare: un nuovo allenatore e 180 milioni di euro spesi sul mercato che ad oggi non hanno dato i frutti sperati.

Si doveva partire da una base solida e migliorarla ma così non è stato. La scorsa stagione è arrivata terza in classifica ed ha vinta la Coppa Italia, praticamente gli stessi risultati a cui la Vecchia Signora può ambire attualmente.

È ai quarti di finale della Coppa Nazionale, è quinta in classifica, ben lontana dalle avversarie e sta disputando i playoff di Champions League. La prima partita delle due contro il PSV l’ha vinta ma anche qualificandosi per gli ottavi è poco probabile che riesca a vincere la Coppa dalle grandi orecchie.

Per questo motivo il ds Cristiano Giuntoli si sta già adoperando per rafforzare la rosa durante la sessione di calciomercato estiva. E tra tutti i reparti, quello che incuriosisce di più è l’attacco, che nelle ultime due settimane ha subito un’importante modifica.

Cambio di gerarchie

Il titolarissimo Dusan Vlahovic, è passato dall’essere il perno dell’offensiva bianconera a sedersi in panchina. Al suo posto Randal Kolo Muani, arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain, che non poteva avere un impatto migliore.

Per lui 5 gol in 4 partite tra Serie A e Champions League, il più veloce della storia della Juventus a riuscirci. Essendo però a titolo temporaneo e dato l’ottimo rendimento è plausibile che in Francia se lo tengano stretti e con il serbo oramai in uscita va trovato quanto prima un nuovo attaccante.

Soffiato dai rivali

La scelta è ricaduta su Victor Osimhen, bomber del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray. Giuntoli già conosce il nigeriano alla perfezione, tant’è che l’ha scoperto quando militava in Ligue 1, al Lille. E dopo averlo portato in azzurro, la sua volontà è quella di ripetere la stessa operazione per la squadra bianconera, risolvendo definitivamente il problema della punta centrale.

La trattativa però non sarà affatto semplice perchè la concorrenza è più che folta. Tra le tante squadre europee pronte a fare una follia per acquistarlo c’è il Milan di Gerry Cardinale, che vorrebbe passare al 4-4-2 ed affiancare un calciatore di assoluto livello al neo arrivato Santiago Gimenez. Il calciatore nel frattempo ha già rifiutato qualunque proposta che non venga dall’Europa, senza però dichiarare la sua prossima destinazione, ma tutti gli indizi portano ad un suo ritorno in Serie A.