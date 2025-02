Ginocchio distrutto: ha fatto la fine di Scalvini | Legamento operato nella notte, stagione finita

Ha riportato una lesione al crociato, previsto un lungo stop, lo stesso destino che è capitato a Scalvini per uno dei centrali migliori del campionato

Era stato tra i migliori centrali della scorsa Serie A. Nell’ultima giornata, a pochi minuti dal triplice fischio finale del match tra Atalanta e Fiorentina, Giorgio Scalvini ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e la rottura della capsula del menisco. Si è operato a giugno e ha dovuto lasciare la Nazionale senza poter giocare il primo Europeo della sua carriera.

Si era fatto avanti il Manchester City di Pep Guardiola, che stava per mettere sul piatto un’offerta importante per convincere la dirigenza bergamasca a lasciar partire uno dei talenti della propria cantera ma il grave infortunio ha impedito la sua cessione.

E così il difensore azzurro ha iniziato un lento recupero, con il rientro che è avvenuto di recente. Un’arma in più per Gasperini, desideroso di non abbandonare la lotta Scudetto, con la vetta distante cinque lunghezze.

I nerazzurri sono in corsa anche in Champions League, chiamati a superare l’ostacolo Club Brugge per assicurarsi un posto tra le 16 migliori d’Europa e proseguire nel massimo torneo per club.

Per lui la stagione si conclude con mesi di anticipo, si è rotto il crociato

Un infortunio simile a quello accorso a Scalvini è capitato a un altro difensore come Lisandro Martinez, costretto a uscire dal campo domenica scorsa, nella sfida che ha visto di fronte il suo Manchester United e il Crystal Palace.

Per l’argentino la stagione è finita, in quanto ha riportato una lesione al legamento crociato, anche se la valutazione del problema fisico è in corso.

L’infortunio del difensore è l’ultima piaga di un’annata da dimenticare per i tifosi dell’Old Trafford

Una stagione tribolata per il Manchester United che non è riuscito a rialzarsi nemmeno con il cambio di panchina e l’investimento economico per strappare mister Ruben Amorim allo Sporting Lisbona.

Un lento declino per i Red Devils che dominavano il campionato inglese a inizio secolo e che adesso si trovano a ridosso della zona retrocessione, nonostante la proprietà abbia speso cifre esose nelle ultime campagne acquisti per rinforzare l’organico e riportare in alto un club storico d’Oltremanica.