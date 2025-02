Cambio agente e lascio Napoli: tradimento Antonio Conte | Colpo alla Higuain per la Juve

Ennesima brutta notizia per Antonio Conte: dopo aver cambiato agente, il calciatore è sempre più vicino alla Juventus

Per Antonio Conte ed il suo Napoli non è proprio un periodo fortunato. Nelle ultime due settimane ha perso punti sia contro la Roma di Claudio Ranieri che contro l’Udinese di Kosta Runjaic, facendo avvicinare sempre di più l’Inter di Simone Inzaghi.

Adesso i nerazzurri sono a –1 in classifica e la lotta per la vittoria dello Scudetto si infittisce sempre di più. Sicuramente non sarà facile per il Biscione che ha molte competizioni da disputare, a differenza dei partenopei che sono impegnati solamente in campionato, ma non intendono mollare la presa fino a fine stagione.

Oltre ad aver perso l’occasione di allungare il vantaggio sugli avversari, il Napoli deve fare anche i conti con gli infortuni. Dopo aver perso due titolari in difesa, quali Alessandro Buongiorno e Mathias Oliveira, deve pensare anche a come sostituire David Neres.

Il brasiliano, arrivato in estate, sarà indisponibile per almeno 40 giorni. Dagli esami effettuati all’Ospedale di Pineta Grande, si è evidenziata una lesione distrattiva dal semimembranoso della coscia sinistra, che lo terrà fuori anche per lo scontro diretto contro l’Inter.

Tifosi infuriati

Il dover impiegare un giocatore delle seconde linee nei mesi più cruciali della stagione sta facendo infuriare i tifosi Azzurri. Sono gli stessi che non si capacitano di come gli introiti guadagnati dalla cessione di Kvicha Kvaratskhelia non siano stati investiti per sostituirlo.

Nel corso della sessione di calciomercato invernale erano tanti i nomi in lista ma nessuno di questi è stato arrivato. Hanno trattato con Alejandro Garnacho e Marcus Rashford del Manchester United, con Allan Saint-Maximin dell’Al-Ahli e con Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, senza però finalizzare nessuna trattativa.

Si trasferisce dai rivali

Tra i profili sopracitati, chi era veramente ad un passo a vestire la maglia del Napoli era il tedesco. C’era un accordo di massima con il club, saltato per la volontà del calciatore di non cambiare maglia a campionato in corso, rimandando tutto in estate. Sembrava dunque questione di mesi prima di poterlo vedere in Serie A, ma tutto è cambiato in seguito all’interesse di tanti top club europei.

Una situazione che ha condotto il classe 2002 a cambiare agente, decidendo di affidarsi alla Roof, una delle agenzie di procuratori migliori al mondo. Tra la folta concorrenza internazionale è spuntata la Juventus, con Cristiano Giuntoli che sta già lavorando ad un piano per concludere la trattativa ed anticipare i rivali. Il prezzo del cartellino è stato già fissato dai Die Schwarzgelben: per Adeyemi servono almeno 45 milioni di euro.