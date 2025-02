“Solo” 60 milioni: l’attaccante arriva… dalla Juve | Marotta pronto all’ultima follia

L’Inter pensa al bomber della Juventus per rinforzare il reparto offensivo, Marotta ha pronta una maxi offerta di 60 milioni

Terminato con pochi scossoni il mercato invernale, la dirigenza dell’Inter inizia a progettare la prossima stagione, con notevoli cambiamenti in vista, dettati dalla volontà della nuova proprietà che spegnerà la prima candelina a giugno. Dopo un anno di ambientamento, gli Oaktree sono pronti ad apportare modifiche sostanziali anche nel comparto tecnico, affidandosi a uomini di fiducia come Beppe Marotta e Piero Ausilio.

E l’obiettivo è quello di ringiovanire in modo cospicuo l’organico, con l’inserimento di profili di prospettiva che Inzaghi avrà il compito di valorizzare e inserire in una macchina quasi perfetta, uno spogliatoio compatto che ha vinto con merito lo scorso campionato ed è in piena lotta per fare il bis.

Il reparto offensivo potrà contare sull’apporto realizzativo di una coppia di centravanti tra le più prolifiche e complete d’Europa, composta da capitan Lautaro Martinez, tornato in uno splendido momento di forma, e Marcus Thuram, trascinatore nel girone d’andata.

Le riserve non stanno convincendo e i numeri non sono dalla loro parte. Ci si aspettava di più sotto porta da Taremi e l’impegno non basta per la punta iraniana. Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno il contratto in scadenza e sono destinati a lasciare Appiano Gentile la prossima estate.

L’Inter pensa a un rinnovamento in attacco

La dirigenza sta pensando di promuovere in prima squadra due talenti di proprietà nerazzurra. Il primo è Valentin Carboni, ceduto in prestito all’Olympique Marsiglia. Il campione della Copa America e pupillo di Leo Messi si è rotto il crociato e sarà da valutare il suo recupero nel ritiro.

Il secondo è Francesco Pio Esposito, capocannoniere in Serie B con la maglia dello Spezia, squadra in piena corsa per la promozione diretta. Le prestazioni dell’attaccante azzurro stanno colpendo tutti, tanto che il Napoli si era fatto vivo, con un’offerta importante che è stata rispedita al mittente.

La nuova idea per l’attacco dell’Inter, con lui si va sul sicuro

Il loro talento non si discute ma il rischio di non risultare ancora pronti per giocare ad alti livelli è concreto. Per questo motivo Marotta sta pensando a uno dei migliori centravanti della Serie A, Moise Kean.

Il classe 2000 si è rilanciato a Firenze, ritrovando fiducia e reti. L’ex Juventus ha riconquistato anche la maglia della Nazionale e per soffiarlo ai toscani serviranno almeno 60 milioni.