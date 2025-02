Scappa dal ritiro per andare in Hotel | Esplode il caso in serie A: “Lo aspetta un’amante”

Si è scatenato un enorme caso mediatico in Italia: il calciatore va via dall’allenamento per andare in Hotel

Tutte le testate giornalistiche e le pagine web calcistiche più importanti ne parlano. È scoppiato un nuovo caos mediatico in Serie A che coinvolge un calciatore di una delle due squadre di Milano, Milan e Inter, tra le più conosciute e seguite dell’intero panorama calcistico mondiale.

Il tutto è nato dopo che l’atleta è stato pizzicato dai fotografi mentre andava via dal centro di allenamento. È stato paparazzato nel lasciare il campo prima del solito orario di routine, per poi dirigersi direttamente in uno degli Hotel più famosi della città.

Non nella sua abitazione come molti si aspettavano ma precisamente nel Melia Hotel, struttura extra lussuosa a 5 stelle. E ciò che più incuriosisce è che è già da svariati giorni che il calciatore si sta recando lì e sta pagando oltre 2200 euro per sostare la notte.

Una soluzione neanche comodissima per lui per l’eccessiva distanza da coprire quotidiniamente. È a 10 minuti dallo Stadio San Siro ma dista ben 40 minuti dalle infrastrutture sportive in cui tutti i giorni si allena e si prepara per i match successivi.

Al centro dei riflettori

Parliamo di Kyle Walker, il terzino inglese arrivato dal Manchester City nella sessione di calciomercato invernale. Un colpo che se verrà finalizzato in estate costerà circa 5 milioni di euro al Milan nel totale, che spenderà ben volentieri se continuerà con questo rendimento.

Il 34enne sta dimostrando di essere ancora una volta uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Sta portando esperienza, qualità e leadership ad un Diavolo che ne ha bisogno per risollevare le sorti della sua stagione ma le vicende extra campo in cui è coinvolto stanno attualmente facendo passare in secondo piano le sue prestazioni.

Guai in arrivo

Si fa riferimento all’intrico che lo ha visto coinvolto negli ultimi mesi tra sua moglie Annie Kilner e la sua amante Lauryn Goodman. Il classe 1990 ha costruito una famiglia con entrambe, il tutto mentre le suddette non erano a conoscenza dell’altra persona coinvolta.

Si è già dichiarato pentito di quanto ha fatto e sta cercando in tutti i modi di dimenticare il passato e recuperare il rapporto con la sua ex moglie. Complice del riavvicinamento è stata proprio la scelta di venire in Italia e non trasferirsi in Arabia Saudita, accomodando la volontà della sua partner di voler cambiare aria ma di rimanere in Europa. Però a complicare la situazione potrebbe essere ancora una volta Lauryn, che attualmente sembra in procinto di trasferirsi in Italia come riportato dal The Sun per mantenere vivo il rapporto tra Walker ed i suoi figli.